10 таких очаровательных фото, что вы будете плакать от умиления, но продолжите смотреть
Каким бы неудачным ни был день, всегда есть простой способ мигом поднять настроение. Милые картинки из Интернета! Собрали 10 самых очаровательных, глядя на которые все невзгоды отпрянут.
"В этой ветклинике есть специальная собака, которая успокаивает других пушистых пациентов", — Obito_GF.
Фото © Reddit / Obito_GF
"Старых кошек забирают из приютов гораздо реже, чем я думала. Вот 12-летний Гермес, который прожил в приюте шесть лет. Работница заплакала от радости, когда я сказала, что забираю его", — Bloodyfaucet.
Фото © Reddit / Bloodyfaucet
"Цветочек улыбается на камеру", — kingshuk3.
Фото © Reddit / kingshuk3
"У моей немецкой овчарки случилась ложная беременность, поэтому я купила ей щеночка, помесь овчарки и аляскинской хаски. Она уверена, что он — её сын, а она думает, что она — его мама", — PhoenixFireCat.
Фото © Reddit / PhoenixFireCat
"В нашей лабрадорской семье пополнение. У нашего старика Булочки появилась сестричка Пекарь", — zedscience1.
Фото © Reddit / zedscience1
"Хе-хе, это моя собака", — Sensitive-Marsupial8.
Фото © Reddit / Sensitive-Marsupial8
"Девушка забрала этого 20-летнего кота из приюта, потому что не хотела, чтобы тот провёл конец жизни в одиночестве в клетке", — Mohan_Yadav.
Фото © Reddit / Mohan_Yadav
"Котёнок вырос. 6 недель и 6 месяцев", — hootersbutwithcats.
Фото © Reddit / hootersbutwithcats
"Скажи Серсее, я хочу, чтобы она знала, что это была я", — GallowBoob.
Фото © Reddit / GallowBoob
"Моя собака нашла друга в парке. Они стали просто неразлучны. Пообщавшись с хозяином, мы выяснили, что они брат и сестра!" — raejohnston.
Фото © Reddit / raejohnston
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