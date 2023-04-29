КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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29 апреля, 11:00

10 таких очаровательных фото, что вы будете плакать от умиления, но продолжите смотреть

Каким бы неудачным ни был день, всегда есть простой способ мигом поднять настроение. Милые картинки из Интернета! Собрали 10 самых очаровательных, глядя на которые все невзгоды отпрянут.

"В этой ветклинике есть специальная собака, которая успокаивает других пушистых пациентов", — Obito_GF.

Фото © Reddit / Obito_GF

Фото © Reddit / Obito_GF

"Старых кошек забирают из приютов гораздо реже, чем я думала. Вот 12-летний Гермес, который прожил в приюте шесть лет. Работница заплакала от радости, когда я сказала, что забираю его", — Bloodyfaucet.

Фото © Reddit / Bloodyfaucet

Фото © Reddit / Bloodyfaucet

"Цветочек улыбается на камеру", — kingshuk3.

Фото © Reddit / kingshuk3

Фото © Reddit / kingshuk3

"У моей немецкой овчарки случилась ложная беременность, поэтому я купила ей щеночка, помесь овчарки и аляскинской хаски. Она уверена, что он — её сын, а она думает, что она — его мама", — PhoenixFireCat.

Фото © Reddit / PhoenixFireCat

Фото © Reddit / PhoenixFireCat

"В нашей лабрадорской семье пополнение. У нашего старика Булочки появилась сестричка Пекарь", — zedscience1.

Фото © Reddit / zedscience1

Фото © Reddit / zedscience1

"Хе-хе, это моя собака", — Sensitive-Marsupial8.

Фото © Reddit / Sensitive-Marsupial8

Фото © Reddit / Sensitive-Marsupial8

"Девушка забрала этого 20-летнего кота из приюта, потому что не хотела, чтобы тот провёл конец жизни в одиночестве в клетке", — Mohan_Yadav.

Фото © Reddit / Mohan_Yadav

Фото © Reddit / Mohan_Yadav

"Котёнок вырос. 6 недель и 6 месяцев", — hootersbutwithcats.

Фото © Reddit / hootersbutwithcats

Фото © Reddit / hootersbutwithcats

"Скажи Серсее, я хочу, чтобы она знала, что это была я", — GallowBoob.

Фото © Reddit / GallowBoob

Фото © Reddit / GallowBoob

"Моя собака нашла друга в парке. Они стали просто неразлучны. Пообщавшись с хозяином, мы выяснили, что они брат и сестра!" raejohnston.

Фото © Reddit / raejohnston

Фото © Reddit / raejohnston

15 фото настолько милых зверят, что мимо них невозможно спокойно пройти, не захотев погладить

15 фото настолько милых зверят, что мимо них невозможно спокойно пройти, не захотев погладить

Обложка ©

Reddit / Obito_GF, Mohan_Yadav

Сергей Трофимов
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