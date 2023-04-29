10 таких очаровательных фото, что вы будете плакать от умиления, но продолжите смотреть

"В этой ветклинике есть специальная собака, которая успокаивает других пушистых пациентов", — Obito_GF.

Фото © Reddit / Obito_GF

"Старых кошек забирают из приютов гораздо реже, чем я думала. Вот 12-летний Гермес, который прожил в приюте шесть лет. Работница заплакала от радости, когда я сказала, что забираю его", — Bloodyfaucet.

Фото © Reddit / Bloodyfaucet

"Цветочек улыбается на камеру", — kingshuk3.

Фото © Reddit / kingshuk3

"У моей немецкой овчарки случилась ложная беременность, поэтому я купила ей щеночка, помесь овчарки и аляскинской хаски. Она уверена, что он — её сын, а она думает, что она — его мама", — PhoenixFireCat.

Фото © Reddit / PhoenixFireCat

"В нашей лабрадорской семье пополнение. У нашего старика Булочки появилась сестричка Пекарь", — zedscience1.

Фото © Reddit / zedscience1

"Хе-хе, это моя собака", — Sensitive-Marsupial8.

Фото © Reddit / Sensitive-Marsupial8

"Девушка забрала этого 20-летнего кота из приюта, потому что не хотела, чтобы тот провёл конец жизни в одиночестве в клетке", — Mohan_Yadav.

Фото © Reddit / Mohan_Yadav

"Котёнок вырос. 6 недель и 6 месяцев", — hootersbutwithcats.

Фото © Reddit / hootersbutwithcats

"Скажи Серсее, я хочу, чтобы она знала, что это была я", — GallowBoob.

Фото © Reddit / GallowBoob

"Моя собака нашла друга в парке. Они стали просто неразлучны. Пообщавшись с хозяином, мы выяснили, что они брат и сестра!" — raejohnston.