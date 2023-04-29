Думай как миллиардер: 8 признаков людей, у которых есть все шансы разбогатеть

Более половины россиян хотят в этом году повысить своё финансовое благосостояние, однако не все знают, как достичь заветного увеличения доходов. Согласно исследованию "Авито.Работы", которое есть в распоряжении Лайфа, этого можно добиться, используя реальные практические и психологические инструменты.

Людям, которые сумели разбогатеть, присущи несколько отличительных черт, например вера в свои возможности, когда важно не останавливать себя в мечтах и не думать, что ваш "потолок" — это среднестатистическая зарплата. Другой значимый фактор — отношение к деньгам. Если думать о бизнесе и заработке как об игре, то всё получается немного легче. Чем больше человек воодушевлён процессом, тем усерднее работает в погоне не за финансами, а за целью.

Проработав психологические моменты в голове, стоит подумать и о практических средствах. Например, аналитики выяснили, что 31% россиян намерены добиться прибавки к зарплате на текущем месте работы. В таком случае важно не просто ждать, но и самому инициировать разговор с руководством. Для этого нужно выбрать правильное и удобное для руководителя время и начинать беседу спокойно, избегая эмоций и манипуляций, заранее продумав аргументы. Если же вы только выбираете работу, стоит сразу обращать внимание на то, прописывает ли компания возможность роста, или спрашивать об этом на собеседовании.

Другие 35% опрошенных хотят найти подработку. В таком случае следует обратиться к ещё одному практическому инструменту — фрилансу. Стоит подумать, какие навыки можно монетизировать за пределами основной работы и попробовать найти дело на выходные или на несколько часов, например, посмотрев вакансии на "Авито Работе". К слову, лучше, чтобы деятельность отличалась от основной, в ином случае вас ждёт выгорание.

Также при желании увеличить заработок можно, воспользовавшись современными методами. Например, если вы риэлтор, можно завести блог и раскрывать лайфхаки при покупке квартиры, а если кондитер — поделиться фотографиями изделий и несложным рецептом. Так можно найти новых клиентов, параллельно став настоящим блогером. Кроме того, можно монетизировать опыт, обучая других людей, став репетитором, коучем или консультантом.

К самому кардинальному методу — полной смене работы — готовы менее четверти. Однако на такой шаг и правда стоит пойти, если чувствуете, что достигли на своём месте максимума и доходы увеличить никак не удастся. Можно поискать вакансии в своей сфере, задуматься об удалёнке или переезде, а можно и полностью сменить специальность, ведь в более половины вакансий (54%) опыт работы даже не требуется.