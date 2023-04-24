КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 08:23

Назван топ вакансий, которые можно выбрать вместо душного офиса и заработать до 200 000

"Авито.Работа" назвала места работы на свежем воздухе с зарплатой до 200 тысяч

Для россиян, не желающих работать в офисе в тёплую погоду, доступно множество вакансий на свежем воздухе. Среди них монтажник дорожных знаков, виноградарь и повар-мангальщик. Список специальностей собрали эксперты "Авито.Работы". Выбрать такую вакансию можно на период каникул, долгосрочного отпуска или для временного трудоустройства.

"Работу на свежем воздухе предлагают в агропроме, ЖКХ, строительстве, индустрии гостеприимства и других сферах, причём не только летом, но и зимой", — отметил директор по развитию платформы "Авито.Работа" Дмитрий Пучков.

Без опыта работы могут принять монтажника дорожных знаков и разметки, который будет работать в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Такому специалисту предлагается зарплата от 60 000 до 90 000 рублей. Без навыков и образования также можно устроиться рабочим зелёного хозяйства в Москве или виноградарем в Крыму. Эти вакансии подойдут тем, кто не боится тяжёлого труда круглый год. За работу в Москве предлагают 61 000 рублей, а в Крыму — до 100 000.

Для жителей Москвы доступна позиция повара-мангальщика на лето — в открытое кафе в парке. В качестве оплаты предлагают от 70 000 до 100 000 рублей. А в омской компании специалисту с профильным образованием и стажем предлагается вакансия агронома с зарплатой от 50 000 до 100 000 рублей.

Стало известно, сколько бы зарабатывали люди, если бы трудились, как нейросеть

Стало известно, сколько бы зарабатывали люди, если бы трудились, как нейросеть

Также россияне могут устроиться спасателями и нянями-аниматорами в приморских городах-курортах. Их услуги оценивают примерно в 60 000 рублей. А в Санкт-Петербурге требуется капитан катера-буксира для вейксёрфинга с зарплатой от 150 000 до 200 000 рублей. На свежем воздухе также можно работать продавцом сахарной ваты и даже видеооператором для съёмок футбольных матчей.

Ранее эксперты платформы "Авито.Работа" составили для Лайфа топ-5 "медитативных" профессий, позволяющих успокоить сознание.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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