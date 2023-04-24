Назван топ вакансий, которые можно выбрать вместо душного офиса и заработать до 200 000

Для россиян, не желающих работать в офисе в тёплую погоду, доступно множество вакансий на свежем воздухе. Среди них монтажник дорожных знаков, виноградарь и повар-мангальщик. Список специальностей собрали эксперты "Авито.Работы". Выбрать такую вакансию можно на период каникул, долгосрочного отпуска или для временного трудоустройства.

"Работу на свежем воздухе предлагают в агропроме, ЖКХ, строительстве, индустрии гостеприимства и других сферах, причём не только летом, но и зимой", — отметил директор по развитию платформы "Авито.Работа" Дмитрий Пучков.

Без опыта работы могут принять монтажника дорожных знаков и разметки, который будет работать в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Такому специалисту предлагается зарплата от 60 000 до 90 000 рублей. Без навыков и образования также можно устроиться рабочим зелёного хозяйства в Москве или виноградарем в Крыму. Эти вакансии подойдут тем, кто не боится тяжёлого труда круглый год. За работу в Москве предлагают 61 000 рублей, а в Крыму — до 100 000.

Для жителей Москвы доступна позиция повара-мангальщика на лето — в открытое кафе в парке. В качестве оплаты предлагают от 70 000 до 100 000 рублей. А в омской компании специалисту с профильным образованием и стажем предлагается вакансия агронома с зарплатой от 50 000 до 100 000 рублей.

Также россияне могут устроиться спасателями и нянями-аниматорами в приморских городах-курортах. Их услуги оценивают примерно в 60 000 рублей. А в Санкт-Петербурге требуется капитан катера-буксира для вейксёрфинга с зарплатой от 150 000 до 200 000 рублей. На свежем воздухе также можно работать продавцом сахарной ваты и даже видеооператором для съёмок футбольных матчей.