Россиянам перечислили топ-5 "медитативных" профессий

Попробовать расслабиться и освободиться от ненужных мыслей можно прямо на рабочем месте. Эксперты платформы "Авито.Работа" составили для Лайфа топ-5 "медитативных" профессий, позволяющих успокоить сознание.

Одна из них — художник по росписи подглазурными красками по фарфору или золотом по керамике. Благодаря этой вакансии удастся достичь равновесия с окружающим миром. Компания обещает мастеру сдельную оплату до 65 тысяч рублей в месяц, свободный график и место на производстве в Москве или подмосковных филиалах. За год предложений для художников стало на 13% больше. Компании подыскивают оформителей, декораторов, бутафоров, иконописцев, портретистов и художников других жанров, предлагая им различные форматы занятости, в том числе работу на дому.

Работать в тишине, не отвлекаясь на контакты с клиентами и даже коллегами, сможет архивист в компании, которая занимается оцифровкой документов. Он должен готовить архивные материалы к сканированию — расшивать и сшивать папки с бумагами. Вакансии для работников архивов на платформе "Авито.Работа" адресованы и опытным, и начинающим специалистам. Так, в Лаишевском районе Татарстана на должность архивариуса с зарплатой от 30 тысяч рублей возьмут человека с профильным стажем и обязательным знанием программы "1С:Документооборот". А в подмосковном Солнечногорске помощником архивариуса может стать новичок, которому обещают от 55 тысяч рублей в месяц.

Многих людей привлекает деятельность, когда в течение всего рабочего дня требуется совершать довольно однообразные действия. Это тоже способствует освобождению сознания от ненужных мыслей. Главное — подобрать удобную для работы позу. Один из вариантов — вакансия лепщика различных полуфабрикатов из теста: пельменей, вареников, хинкали, мантов и т.д. Лепщики могут рассчитывать на еженедельные выплаты, выбор по желанию сменного графика 5/2 или 2/2, развоз служебным транспортом и другие бонусы. Нередко им предлагают сдельную оплату из расчёта за вес изделий. К примеру, 70 рублей за килограмм готовых пельменей, что составит порядка 2000 рублей за смену.

Большой выбор вакансий для флористов предусматривает работу в салонах, где нужно помогать покупателям в выборе цветов. На таком месте "поймать дзен" довольно сложно. Но есть и другие предложения. Так, одна из московских компаний приглашает опытного флориста в закрытую мастерскую, где он будет принимать и подготавливать цветы, составлять из них букеты и композиции без непосредственного общения с клиентами. Максимальные на сегодня заработки обещают флористу в Норильске — от 110 до 150 тысяч рублей в месяц за работу по графику 2/2, включая ночные смены.

Работа на свежем воздухе тоже способствует очищению разума и оздоровлению тела, поэтому профессию пчеловода вполне можно отнести к медитативным занятиям. Работодатели ценят знатоков пасечного дела и предлагают им бесплатное жильё, куда можно перебраться всей семьёй. Такие условия, в частности, указаны в объявлениях о вакансиях пчеловода во Владимирской области (зарплата от 35 тысяч) и под Псковом, где опытному специалисту обещают заработки от 50 тысяч рублей.