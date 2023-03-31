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31 марта, 15:15

Стало известно, сколько бы зарабатывали люди, если бы трудились, как нейросеть

"Авито.Работа": Копирайтер со способностями нейросети обойдётся компании в 3,5 млн рублей

Стоимость услуг копирайтера с работоспособностью нейросети может составить 3 500 000 рублей в месяц. Таковы результаты исследования сервиса "Авито.Работа", с которыми ознакомился Лайф.

Эксперты проанализировали данные о производительности нейросети при создании текстов. Средний доход копирайтера или редактора за единицу написанного текста из более десяти тысяч символов составил не менее 5 тыс. рублей. Потребуется восьмичасовой рабочий день и 21 трудовой день в месяц.

Выяснилось, что такой копирайтер, создающий не менее трёх статей в час, обойдётся работодателю в 3 500 000 рублей в месяц с учётом налогов. В месяц такой сотрудник может создавать не менее 500 текстов.

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Ранее Лайф писал о том, что в ближайшие три-пять лет нейросети могут лишить работы юристов и копирайтеров. Так считает эксперт в сфере IT, главный разработчик сайта Кремля, председатель комиссии в Институте развития интернета Артём Геллер.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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