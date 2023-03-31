Стало известно, сколько бы зарабатывали люди, если бы трудились, как нейросеть

Стоимость услуг копирайтера с работоспособностью нейросети может составить 3 500 000 рублей в месяц. Таковы результаты исследования сервиса "Авито.Работа", с которыми ознакомился Лайф.

Эксперты проанализировали данные о производительности нейросети при создании текстов. Средний доход копирайтера или редактора за единицу написанного текста из более десяти тысяч символов составил не менее 5 тыс. рублей. Потребуется восьмичасовой рабочий день и 21 трудовой день в месяц.

Выяснилось, что такой копирайтер, создающий не менее трёх статей в час, обойдётся работодателю в 3 500 000 рублей в месяц с учётом налогов. В месяц такой сотрудник может создавать не менее 500 текстов.