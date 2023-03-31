"Будет катастрофа": Создатель сайта Кремля рассказал, кого нейросети лишат работы в ближайшие три года

В ближайшие три-пять лет нейросети могут лишить работы юристов и копирайтеров. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал эксперт в сфере IT, главный разработчик сайта Кремля, председатель комиссии в Институте развития интернета Артём Геллер.

"Это юристы, экономисты, отчасти преподаватели и менеджеры низкого уровня. А дальше идут художники, архитекторы. Но они, скорее всего, в первое время станут операторами нейросетей, то есть будут использовать их как инструмент. Будет возможность перепрофилироваться. У них ещё всё неплохо. И, конечно, ещё целый ряд SMM-специалистов, копирайтеров, людей, кто работает с текстом, редакторов. Тут прям будет катастрофа", — отметил он.

Геллер также напомнил, что в Сети был опубликован перечень профессий, которые сможет заменить нейросеть. По словам специалиста, потери в разных сферах будут достаточно весомыми.