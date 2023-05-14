В СССР секса нет: о чём писала самая первая порногазета Союза

Многие из нас ещё помнят такое невероятно интересное издание, как "СПИД-инфо", читали его все и взахлёб. А некоторые одинокие особы даже хранили пачками эту макулатуру, не желая избавляться от "очень важной" информации. Давайте и мы почитаем и узнаем, что интересного можно было найти на страницах самого популярного таблоида 90-х.

Что из себя представляла "СПИД-инфо" — первая газета о сексе, — когда только появилась?

Фото © Личный архив автора

С чего всё начиналось? Первый номер вышел в уже далёком 1989 году, в сентябре. И называлось тогда издание AIDS-INFO. Аббревиатура AIDS расшифровывалась как acquired immunodeficiency syndrome (синдром приобретённого иммунодефицита). Позиционировалась газета как медицинская, хотя даже с таким уклоном было большой неожиданностью, что её позволили издавать в строго цензурированном СССР, где секса и вовсе не было. Однако всеми правдами и неправдами Андрей Манн, основатель "СПИД-инфо" (по слухам, не без помощи любящего папочки, ответственного секретаря популярной "Медицинской газеты" Юрия Манна), всё же смог протащить издание мимо ЦК КПСС.

Газета должна была помогать жителям консервативной страны, которые долгие годы пользовались услугами аистов по доставке детей, просвещаться в вопросах интимной жизни. Как правильно предохраняться и почему это важно, как не подхватить ЗППП, высчитать удачные для зачатия дни. Но даже такие скромные для нынешнего времени темы многих вгоняли в краску, так что даже авторы статей предпочитали работать анонимно. Кроме Андрея Манна, других лиц у газеты не было. Первые выпуски были чёрно-белыми, всего по 16 страниц и выходили дважды в месяц. Однако благодаря своему контенту популярность у издания была бешеная уже тогда.

Содержимое "СПИД-инфо" после 1991 года

Фото © Личный архив автора

В какой-то момент читателям стало недостаточно читать о сексе — и они начали писать письма. Огромные мешки с беспокоящими людей вопросами и проблемами приходили в редакцию. Газета начала на них отвечать, делиться их историями на страницах издания, обратилась за помощью к экспертам, которые давали советы и помогали справиться с настигшей бедой.

Постепенно контент расширялся, начали писать о звёздах, их интимной жизни, появились на страницах издания и криминальные истории. А с распадом СССР все ограничения и вовсе спали. Газета сменила название и превратилась в известную нам всем SPEED-info, где слово "спид" уже значило "скорость". А её содержимое можно было описать примерно так: это газета про секс, о сексе, сексуальной жизни и ещё немножко о сексе.

Фото © Личный архив автора

Газета начала привлекать больше внимания, но ей всё было мало. Она стала заинтересовывать читателей провокационными материалами, броскими заголовками (иногда из мира фантастики), откровенными иллюстрациями и обнажёнными снимками звёзд. На главном развороте обязательно был кто-то обнажённый. Хотя, вообще-то, в каждом материале был кто-то голый. Если в номере печаталось интервью со звездой, то на обложке знаменитость обязательно была без одежды. Насчёт этого, кстати, ходят свои слухи. Чтобы получить подробности интимной жизни, кому-то приходилось платить, а другие медийные люди хотели попиариться сами.

Фото © Личный архив автора

Было в газете выделено несколько страниц под рубрику "Вырастайка". Там давались советы по сексуальному воспитанию детей. Новости из зарубежья под названием "Принесённые ветром скандалы, ситуации, сенсации", где можно было почитать о любовниках Наоми Кэмпбелл, посмотреть на голого Сильвестра Сталлоне или узнать о необычных эротических рекордах.

Фото © Личный архив автора

Но больше всего впечатляли откровения читателей. Для особенно душераздирающих была выделена даже целая рубрика "Жития не святых", где рассказывались наиболее жуткие истории. Например, о дочери, чью мать посадили, а она соблазнила отца и родила от него ребёнка. Или о женщине, узнавшей о двойной жизни мужа. Но вместо того, чтобы выгнать благоверного на мороз, она решила подружиться с его любовницей и даже собирала мужчину на свидания с ней. Насколько это было правдиво — большой вопрос. Не менее шокировал раздел "С ног на голову" (тоже вроде как созданный по письмам читателей), он подавался в перевёрнутом виде. Хотя, по сути, это был просто маркетинговый ход. Там можно было почерпнуть треш вроде истории учительницы, совращавшей подростков, или о сексе втроём.

Фото © Личный архив автора

Поклонников у издания было безумно много, оно печаталось многомиллионными тиражами и почти сразу раскупалось. Тинейджеры того времени получали первое сексуальное просвещение именно со страниц "СПИД-инфо". Была, конечно, и критика. Говорили, что заголовки газеты даже для жёлтой прессы слишком шокирующие, что она развращает молодёжь, пропагандирует ЛГБТ и тому подобное. И спорить с этим не приходится.

"СПИД-инфо" сейчас

Что стало с изданием, покрыто тайной за семью печатями. Последний номер вышел в марте 2021-го. Однако официальный сайт действует до сих пор. И время от времени обновляет контент. Например, на главной странице красуется материал под названием "По законам кармы: ПРИШЁЛ ЧАС РАСПЛАТЫ?" от 12 мая 2023 года. Там можно почитать всё те же истории из разряда "игры безумного разума" и посмотреть сканы старых номеров. Вот, к примеру, выпуск, поставивший точку в истории легендарного издания. Видно, что его вёрстка с 90-х практически не изменилась, а заголовки всё ещё могут перевернуть ваш мир раз и навсегда. На обложке актриса Анастасия Макеева, рядом заголовок: "Анастасия Макеева увела строителя из семьи". Рядом не менее интересные шедевры журналистики: "Шишка в трусах у Джастина Бибера оказалась вкладышем", "Жрицы любви вынуждены давать в кредит", "Забеременела, будучи девственницей". Видимо, классика не стареет.