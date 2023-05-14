10 фото, которые докажут, что вы ещё не готовы воспринимать современное искусство

"Факт, что это не детский рисунок..." — BitchcraftNWizardry.

Фото © Reddit / BitchcraftNWizardry

Фото © Reddit / gan_vogh

"Встретила в баре парня, который сказал, что он художник и хотел меня нарисовать", — delightful_caprese.

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"Триста двадцать долларов!" — elleey776.

Фото © Reddit / elleey776

"Такой вот необычный столик для любителей современного дизайна", — prrosey.

Фото © Reddit / prrosey

"Генеральный директор студии, занимающейся разработкой игр, выдал картины, созданные искусственным интеллектом, за собственные и занял первое место", — Mufasaah.

Фото © Reddit / Mufasaah

"Девушка" Харви Вайнштейна продаёт свои картины по пять тысяч долларов... Кто это купит?" — Anustartgirl.

Фото © Reddit / Anustartgirl

"Я сидела в интернет-магазине с работами современных художников и увидела это. Это страшно, ребята", — EnbyOfTomorrow.

Фото © Reddit / EnbyOfTomorrow

"Надеюсь, это шутка. Иначе кто будет платить за ЭТО две тысячи долларов?!" — Mackalapp813.

Фото © Reddit / Mackalapp813

"Тут работа дизайнерского бюро, но всё равно... Как это может стоить 380 баксов?!" — Razorclaw_the_crab.