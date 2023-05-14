10 фото, которые докажут, что вы ещё не готовы воспринимать современное искусство
Глядя на произведения современного искусства, часто хочется убежать в музей и посмотреть, что творили художники столетия назад. Вот там — настоящая услада для глаз. Не то что примеры из подборки ниже!
"Факт, что это не детский рисунок..." — BitchcraftNWizardry.
Фото © Reddit / BitchcraftNWizardry
"Две тысячи баксов?" — gan_vogh.
Фото © Reddit / gan_vogh
"Встретила в баре парня, который сказал, что он художник и хотел меня нарисовать", — delightful_caprese.
Фото © Reddit / delightful_caprese
"Триста двадцать долларов!" — elleey776.
Фото © Reddit / elleey776
"Такой вот необычный столик для любителей современного дизайна", — prrosey.
Фото © Reddit / prrosey
"Генеральный директор студии, занимающейся разработкой игр, выдал картины, созданные искусственным интеллектом, за собственные и занял первое место", — Mufasaah.
Фото © Reddit / Mufasaah
"Девушка" Харви Вайнштейна продаёт свои картины по пять тысяч долларов... Кто это купит?" — Anustartgirl.
Фото © Reddit / Anustartgirl
"Я сидела в интернет-магазине с работами современных художников и увидела это. Это страшно, ребята", — EnbyOfTomorrow.
Фото © Reddit / EnbyOfTomorrow
"Надеюсь, это шутка. Иначе кто будет платить за ЭТО две тысячи долларов?!" — Mackalapp813.
Фото © Reddit / Mackalapp813
"Тут работа дизайнерского бюро, но всё равно... Как это может стоить 380 баксов?!" — Razorclaw_the_crab.
Фото © Reddit / Razorclaw_the_crab
Reddit / BitchcraftNWizardry