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14 мая, 10:00

10 фото, которые докажут, что вы ещё не готовы воспринимать современное искусство

Глядя на произведения современного искусства, часто хочется убежать в музей и посмотреть, что творили художники столетия назад. Вот там — настоящая услада для глаз. Не то что примеры из подборки ниже!

"Факт, что это не детский рисунок..." BitchcraftNWizardry.

Фото © Reddit / BitchcraftNWizardry

Фото © Reddit / BitchcraftNWizardry

"Две тысячи баксов?" gan_vogh.

Фото © Reddit / gan_vogh

Фото © Reddit / gan_vogh

"Встретила в баре парня, который сказал, что он художник и хотел меня нарисовать", — delightful_caprese.

Фото © Reddit / delightful_caprese

Фото © Reddit / delightful_caprese

"Триста двадцать долларов!" elleey776.

Фото © Reddit / elleey776

Фото © Reddit / elleey776

"Такой вот необычный столик для любителей современного дизайна", — prrosey.

Фото © Reddit / prrosey

Фото © Reddit / prrosey

"Генеральный директор студии, занимающейся разработкой игр, выдал картины, созданные искусственным интеллектом, за собственные и занял первое место", — Mufasaah.

Фото © Reddit / Mufasaah

Фото © Reddit / Mufasaah

"Девушка" Харви Вайнштейна продаёт свои картины по пять тысяч долларов... Кто это купит?" Anustartgirl.

Фото © Reddit / Anustartgirl

Фото © Reddit / Anustartgirl

"Я сидела в интернет-магазине с работами современных художников и увидела это. Это страшно, ребята", — EnbyOfTomorrow.

Фото © Reddit / EnbyOfTomorrow

Фото © Reddit / EnbyOfTomorrow

"Надеюсь, это шутка. Иначе кто будет платить за ЭТО две тысячи долларов?!" Mackalapp813.

Фото © Reddit / Mackalapp813

Фото © Reddit / Mackalapp813

"Тут работа дизайнерского бюро, но всё равно... Как это может стоить 380 баксов?!" Razorclaw_the_crab.

Фото © Reddit / Razorclaw_the_crab

Фото © Reddit / Razorclaw_the_crab

10 фото удивительных чучел, доказывающих, что таксидермия — действительно искусство

10 фото удивительных чучел, доказывающих, что таксидермия — действительно искусство

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Reddit / BitchcraftNWizardry

Сергей Трофимов
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