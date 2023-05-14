Регион

Уведомления отключены

14 мая, 09:11

"Подаёт знаки": Стало известно о состоянии вдовца Чуриковой после инсульта

Директор театра "Ленком" Варшавер: Состояние режиссёра Панфилова улучшилось

Состояние режиссёра и сценариста Глеба Панфилова, который попал на днях в больницу, улучшилось. Об этом сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

"Наш замечательный режиссёр Глеб Анатольевич Панфилов сейчас узнаёт и сына, который находится рядом с ним, подаёт знаки, которые говорят о его дальнейшем выздоровлении. Также в это очень верят и врачи, которые его [лечат]", — сказал он ТАСС.

В крови избитой в Петербурге актрисы Гридасовой нашли неизвестное вещество

В крови избитой в Петербурге актрисы Гридасовой нашли неизвестное вещество

Напомним, 11 мая режиссёра Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом. Народному артисту РСФСР уже 88 лет. Он снял такие картины, как "В огне брода нет", "Начало", "Прошу слова", "Васса", "Мать", "В круге первом", "Иван Денисович" и другие. Был женат на народной артистке СССР Инне Чуриковой, которая умерла 14 января на 80-м году жизни.

Обложка ©

Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Светлана Оперук
  • Новости
  • Знаменитости
  • Происшествия
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров