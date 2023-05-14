"Подаёт знаки": Стало известно о состоянии вдовца Чуриковой после инсульта
Директор театра "Ленком" Варшавер: Состояние режиссёра Панфилова улучшилось
Состояние режиссёра и сценариста Глеба Панфилова, который попал на днях в больницу, улучшилось. Об этом сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.
"Наш замечательный режиссёр Глеб Анатольевич Панфилов сейчас узнаёт и сына, который находится рядом с ним, подаёт знаки, которые говорят о его дальнейшем выздоровлении. Также в это очень верят и врачи, которые его [лечат]", — сказал он ТАСС.
Напомним, 11 мая режиссёра Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом. Народному артисту РСФСР уже 88 лет. Он снял такие картины, как "В огне брода нет", "Начало", "Прошу слова", "Васса", "Мать", "В круге первом", "Иван Денисович" и другие. Был женат на народной артистке СССР Инне Чуриковой, которая умерла 14 января на 80-м году жизни.
Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов