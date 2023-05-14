"Подаёт знаки": Стало известно о состоянии вдовца Чуриковой после инсульта

Состояние режиссёра и сценариста Глеба Панфилова, который попал на днях в больницу, улучшилось. Об этом сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

"Наш замечательный режиссёр Глеб Анатольевич Панфилов сейчас узнаёт и сына, который находится рядом с ним, подаёт знаки, которые говорят о его дальнейшем выздоровлении. Также в это очень верят и врачи, которые его [лечат]", — сказал он ТАСС.