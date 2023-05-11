Режиссёра Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом
Режиссёр и сценарист Глеб Панфилов попал в больницу с инсультом после падения. Об этом сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.
"Глеб Анатольевич Панфилов сегодня попал в беду: упал — и у него образовался инсульт головного мозга. Его госпитализировали и сейчас везут в Институт Склифосовского. Он, слава богу, разговаривает, поэтому есть надежда, что всё будет хорошо", — цитирует Варшавера ТАСС.
Народному артисту РСФСР Глебу Панфилову 88 лет. Он снял такие картины, как "В огне брода нет", "Начало", "Прошу слова", "Васса", "Мать", "В круге первом", "Иван Денисович" и другие. Был женат на народной артистке СССР Инне Чуриковой, которая умерла 14 января на 80-м году жизни.
ТАСС / EPA / URS FLUEELER