Режиссёра Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом

Режиссёр и сценарист Глеб Панфилов попал в больницу с инсультом после падения. Об этом сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

"Глеб Анатольевич Панфилов сегодня попал в беду: упал — и у него образовался инсульт головного мозга. Его госпитализировали и сейчас везут в Институт Склифосовского. Он, слава богу, разговаривает, поэтому есть надежда, что всё будет хорошо", — цитирует Варшавера ТАСС.