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12 мая, 13:54

В крови избитой в Петербурге актрисы Гридасовой нашли неизвестное вещество

Алкоголь и неизвестное вещество нашли в крови российской актрисы театра и кино Марины Гридасовой, которая пропала в Петербурге, а потом нашлась в реанимации. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источники, близкие к пострадавшей.

По их данным, Гридасова уже давно злоупотребляет алкоголем и не исключено, что в день пропажи она отправилась в магазин за спиртным. Однако соседи актрисы не допускают возможности её алкоголизма, ведь за женщиной никогда не замечалось шумного поведения. Также близкие подруги Гридасовой со скепсисом восприняли сведения об обнаружении в крови актрисы неизвестного вещества.

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Напомним, 1 мая в Санкт-Петербурге звезда "Тайн следствия" Марина Гридасова вышла в 04:40 утра из квартиры, оставив дома телефон и не закрыв входную дверь. А 9 мая выяснилось: её ещё первого числа доставили в реанимацию со сломанной челюстью и сотрясением мозга. Рассматривается версия об изнасиловании и избиении Гридасовой, полиция ищет виновных.

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Kino-teatr.ru

Светлана Оперук
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