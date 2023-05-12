В крови избитой в Петербурге актрисы Гридасовой нашли неизвестное вещество

Алкоголь и неизвестное вещество нашли в крови российской актрисы театра и кино Марины Гридасовой, которая пропала в Петербурге, а потом нашлась в реанимации. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источники, близкие к пострадавшей.

По их данным, Гридасова уже давно злоупотребляет алкоголем и не исключено, что в день пропажи она отправилась в магазин за спиртным. Однако соседи актрисы не допускают возможности её алкоголизма, ведь за женщиной никогда не замечалось шумного поведения. Также близкие подруги Гридасовой со скепсисом восприняли сведения об обнаружении в крови актрисы неизвестного вещества.