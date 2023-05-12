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12 мая, 10:52

Забила до смерти чугуном: Челябинка в День Победы победила сожителя в драке со сковородкой

Жительница Челябинска 9 Мая до смерти забила сожителя сковородкой

Жительница Челябинска несколькими ударами сковородки убила сожителя. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Инцидент произошёл 9 Мая.

"Установлено, что обвиняемая 09.05.2023, находясь в состоянии опьянения, в квартире дома по улице Карпенко в городе Челябинске в ходе конфликта нанесла сожителю удары чугунной сковородкой по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Уточняется, что у 33-летней подозреваемой нет постоянного места жительства и регистрации в Челябинске. Суд арестовал её на два месяца, до 11 июля 2023 года. Её обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.

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Ранее Лайф писал о том, что в Москве была задержана женщина по подозрению в убийстве четырёхлетнего сына. Инцидент произошёл в квартире на Рублёвском шоссе.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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