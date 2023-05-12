Забила до смерти чугуном: Челябинка в День Победы победила сожителя в драке со сковородкой

Жительница Челябинска несколькими ударами сковородки убила сожителя. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Инцидент произошёл 9 Мая.

"Установлено, что обвиняемая 09.05.2023, находясь в состоянии опьянения, в квартире дома по улице Карпенко в городе Челябинске в ходе конфликта нанесла сожителю удары чугунной сковородкой по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Уточняется, что у 33-летней подозреваемой нет постоянного места жительства и регистрации в Челябинске. Суд арестовал её на два месяца, до 11 июля 2023 года. Её обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.