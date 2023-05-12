Американка в 1960-х убила мужа из-за завещания, но полиция раскрыла это дело только сейчас

Правоохранители американского округа Майами-Дейд раскрыли убийство 53-летнего бизнесмена Джозефа Даймара, которого расстреляли в машине ещё в 1961 году. Об этом сообщает NBC.

Как когда-то рассказала полиции 33-летняя жена бизнесмена Фрэнсис Даймар, 24 марта 1961 года супруги поехали на машине из дома в ресторан. После этого неизвестные напали на них, приставили к голове женщины пистолет и заставили отъехать в отдалённую часть города. Затем Фрэнсис якобы избили, она потеряла сознание, а когда пришла в себя, увидела супруга мёртвым, его тело находилось на водительском сиденье. Далее женщина босиком побежала на ближайшую заправку за помощью.

Правоохранители пытались найти убийцу Джозефа несколько десятилетий. Однако спустя несколько лет следователи подняли это дело и провели новое расследование. Теперь они считают, что американца расстреляла Фрэнсис из его же пистолета ещё в доме. После этого женщина вывезла труп в другое место, а по дороге избавилась от орудия убийства. По словам полицейских, был обнаружен кровавый след, ведущий из дома пары к пустырю.

"Нет никаких достоверных доказательств, подтверждающих, что кто-либо, кроме Фрэнсис Даймар, является лицом, ответственным за убийство Джозефа Даймара", — подчеркнули в полиции.

Так, на ногах Фрэнсис не нашли никаких повреждений, ранений, хотя та утверждала, что побежала на заправку босиком по гравийной дороге. Более того, она вообще не получила травм, хотя, согласно словам женщины, на неё напали. Правоохранители выяснили, что супруги находились в бракоразводном процессе, а незадолго до убийства Джозеф изменил завещание. При этом сама Фрэнсис скончалась ещё в 2006 году.