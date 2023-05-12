Суд приговорил красноярского бизнесмена Быкова к 11 годам колонии

Центральный районный суд Красноярска приговорил бизнесмена Анатолия Быкова к 11 годам колонии строгого режима по делу о подстрекательстве к убийству Андрея Неколова. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

От отбывания наказания за подстрекательство к покушению на убийство Андрея Грабовского Быков освобождён в связи с истечением срока давности.

С учётом вынесенного в сентябре 2021 года приговора суд частично присоединил наказание и окончательно назначил Быкову 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.