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12 мая, 04:57

Суд приговорил красноярского бизнесмена Быкова к 11 годам колонии

Бизнесмен Быков получил 11 лет колонии за подстрекательство к убийству

<p>Анатолий Быков. Обложка © <a href="https://t.me/krpronws/5706" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Красноярского края</a></p>

Анатолий Быков. Обложка © Прокуратура Красноярского края

Центральный районный суд Красноярска приговорил бизнесмена Анатолия Быкова к 11 годам колонии строгого режима по делу о подстрекательстве к убийству Андрея Неколова. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

От отбывания наказания за подстрекательство к покушению на убийство Андрея Грабовского Быков освобождён в связи с истечением срока давности.

Первый срок пошёл: Анатолий Быков получил 13 лет за убийства, но его ждёт ещё более суровое наказание

Первый срок пошёл: Анатолий Быков получил 13 лет за убийства, но его ждёт ещё более суровое наказание

С учётом вынесенного в сентябре 2021 года приговора суд частично присоединил наказание и окончательно назначил Быкову 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее Следственный комитет прекратил дело об уклонении от налогов против бизнесмена Анатолия Быкова. Перед этим бизнесмен погасил задолженности по налогам (свыше 60 млн рублей), а также пеням и штрафу (более 15 млн рублей).

Артур Лапсаков
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