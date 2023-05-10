В США поймали маньяка, 31 год назад задушившего девочку-подростка её бюстгальтером

В США задержали мужчину, который 31 год назад задушил девочку-подростка в ванной. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на прокурора Мелинду Кац.

Тело 15-летней Надин Слейд было обнаружено 7 мая 1992 года в её доме в нью-йоркском районе Квинс. Девочка была задушена собственным бюстгальтером. Следователи не смогли далеко продвинуться из-за нехватки улик.

Однако спустя три десятка лет делом заинтересовались детективы, занимающиеся расследованием нераскрытых преступлений прошлых лет. Они обнаружили, что под ногтями жертвы были следы ДНК убийцы. Благодаря этому удалось установить преступника, им оказался 58-летний житель города Шоусвилл (штат Виргиния) Джерри Льюис. Также выяснилось, что в 2015 году от его действий пострадала 88-летняя женщина. Мужчине грозит до 25 лет тюрьмы.

"Её [Надин] мама говорит, что она не спит по ночам уже 31 год. Их жизнь не продолжается — они застряли в том дне", — отмечает детектив Доннамари Мацца.