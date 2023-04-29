Кровью и потом: 11 бодибилдеров-маньяков, которые убивали не только свои мышцы
Чтобы прославиться, культуристу нужно победить на профессиональном конкурсе, но эти ребята выбрали другой путь. Славу, в принципе, тоже себе заработали...
Эти бодибилдеры совершили кровавые преступления, от которых до сих пор берёт оторопь. Расскажем про качков-маньяков, которые нашли весьма специфическое применение своим силам и большим мышцам. Истории о том, как делать не надо.
Рауль Мот
Фото © Getty Images / Northumbria Police
Мот был вышибалой из Северо-Восточной Англии. В свободное время он занимался бодибилдингом. Три бывшие девушки родили от него детей, а к последней он пришёл после 18 месяцев тюрьмы. В июле 2010 года мужчина застрелил нового партнёра своей пассии, ранил её и заодно случайного полицейского. Он целую неделю скрывался от полиции и в итоге был убит во время перестрелки.
Роберт Оуэн Гринхал
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Robert Owen Greenhalgh
В 2021 году Роберт Оуэн Гринхал из Болтона вместе с семьёй отмечал день рождения своего отца. Внезапно он подошёл к имениннику и сильно ударил его кулаком по голове. Мужчина скончался на месте из-за черепно-мозговой травмы. По словам очевидцев, после этого Гринхал выпятил грудь и закричал: "Кто ещё хочет?"
Салли Макнил
Фильм "Убийца Салли". Фото © Netflix
Американскую культуристку Салли Макнил осудили на 19 лет за убийство мужа — участника конкурса "Мистер Олимпия" Рэя Макнила. Женщина утверждала, что дважды выстрелила в супруга в целях самообороны, но суд не поверил её доводам. Убийство произошло в День всех влюблённых, который Рэй провёл с другой женщиной.
Крейг Титус и Келли Райан
Бодибилдеры Крейг Титус и Келли Райан. Фото © Getty Images / Gary Gardiner
Пара бодибилдеров убила свою помощницу и была в бегах девять дней. Экспертиза показала, что жертву накачали наркотиками, избивали, пытали электрошоком и огнём, а в конце задушили.
Крис Бенуа
Рестлер Крис Бенуа. Фото © Getty Images / Peter Kramer
В июне 2007 года профессиональный рестлер из Канады Крис Бенуа связал и задушил жену и сына, а затем решил уйти из жизни. По мнению экспертов, причиной послужила травма мозга, которую спортсмен получил из-за постоянных ударов по голове на ринге.
Бертил Фокс
Бертил Фокс. Фото © Getty Images / Ron Bull / Toronto Star
В сентябре 1997 года двукратный обладатель титула "Мистер Вселенная" Бертил Фокс застрелил свою невесту — 20-летнюю королеву красоты с островов Сент-Китс и Невис — и её мать. Убийство произошло после ссоры в магазине одежды. Сначала бодибилдера приговорили к смертной казни, но потом дали пожизненное, а в 2022 году его и вовсе досрочно освободили.
Гордон Кимбро
Кимбро был известным бодибилдером из Сан-Франциско. В 1993 году его невеста сообщила, что уходит к другому мужчине. Он ударил её кулаком, обвязал шею кабелем и воткнул в горло кухонный нож. Спортсмена посадили на 27 лет.
Дэниел Луго и Адриан Дурбал
В 1994 году спортсмены Дэниел Луго и Адриан Дурбал похитили миллионера Фрэнка Григу и его подругу, чтобы получить за них выкуп. Но что-то пошло не так, и они запытали пару до смерти. Потом изрубили тела на куски и попытались сжечь останки. Замести следы не удалось — Луго и Дурбала нашли и приговорили к смерти. В итоге Дурбалу удалось добиться смягчения приговора, а Луго до сих пор ждёт приглашения на казнь. По мотивам их истории режиссёр Майкл Бэй снял фильм "Кровью и потом: Анаболики".
Джейми Фуллер
Несмотря на свой юный возраст, 16-летний бодибилдер Джейми Фуллер активно употреблял анаболики. В 1991 году он узнал, что его беременная 14-летняя подруга встречалась с кем-то другим, и впал в "стероидную ярость". Он ударил девушку ножом в живот, а потом перерезал ей горло. Труп Джейми привязал к шлакоблоку и выбросил в озеро. Убийцу приговорили к пожизненному заключению.
Netflix