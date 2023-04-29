Кровью и потом: 11 бодибилдеров-маньяков, которые убивали не только свои мышцы

Эти бодибилдеры совершили кровавые преступления, от которых до сих пор берёт оторопь. Расскажем про качков-маньяков, которые нашли весьма специфическое применение своим силам и большим мышцам. Истории о том, как делать не надо.

Рауль Мот

Фото © Getty Images / Northumbria Police

Мот был вышибалой из Северо-Восточной Англии. В свободное время он занимался бодибилдингом. Три бывшие девушки родили от него детей, а к последней он пришёл после 18 месяцев тюрьмы. В июле 2010 года мужчина застрелил нового партнёра своей пассии, ранил её и заодно случайного полицейского. Он целую неделю скрывался от полиции и в итоге был убит во время перестрелки.

Роберт Оуэн Гринхал

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Robert Owen Greenhalgh

В 2021 году Роберт Оуэн Гринхал из Болтона вместе с семьёй отмечал день рождения своего отца. Внезапно он подошёл к имениннику и сильно ударил его кулаком по голове. Мужчина скончался на месте из-за черепно-мозговой травмы. По словам очевидцев, после этого Гринхал выпятил грудь и закричал: "Кто ещё хочет?"

Салли Макнил

Фильм "Убийца Салли". Фото © Netflix

Американскую культуристку Салли Макнил осудили на 19 лет за убийство мужа — участника конкурса "Мистер Олимпия" Рэя Макнила. Женщина утверждала, что дважды выстрелила в супруга в целях самообороны, но суд не поверил её доводам. Убийство произошло в День всех влюблённых, который Рэй провёл с другой женщиной.

Крейг Титус и Келли Райан

Бодибилдеры Крейг Титус и Келли Райан. Фото © Getty Images / Gary Gardiner

Пара бодибилдеров убила свою помощницу и была в бегах девять дней. Экспертиза показала, что жертву накачали наркотиками, избивали, пытали электрошоком и огнём, а в конце задушили.

Крис Бенуа

Рестлер Крис Бенуа. Фото © Getty Images / Peter Kramer

В июне 2007 года профессиональный рестлер из Канады Крис Бенуа связал и задушил жену и сына, а затем решил уйти из жизни. По мнению экспертов, причиной послужила травма мозга, которую спортсмен получил из-за постоянных ударов по голове на ринге.

Бертил Фокс

Бертил Фокс. Фото © Getty Images / Ron Bull / Toronto Star

В сентябре 1997 года двукратный обладатель титула "Мистер Вселенная" Бертил Фокс застрелил свою невесту — 20-летнюю королеву красоты с островов Сент-Китс и Невис — и её мать. Убийство произошло после ссоры в магазине одежды. Сначала бодибилдера приговорили к смертной казни, но потом дали пожизненное, а в 2022 году его и вовсе досрочно освободили.

Гордон Кимбро

Кимбро был известным бодибилдером из Сан-Франциско. В 1993 году его невеста сообщила, что уходит к другому мужчине. Он ударил её кулаком, обвязал шею кабелем и воткнул в горло кухонный нож. Спортсмена посадили на 27 лет.

Дэниел Луго и Адриан Дурбал

В 1994 году спортсмены Дэниел Луго и Адриан Дурбал похитили миллионера Фрэнка Григу и его подругу, чтобы получить за них выкуп. Но что-то пошло не так, и они запытали пару до смерти. Потом изрубили тела на куски и попытались сжечь останки. Замести следы не удалось — Луго и Дурбала нашли и приговорили к смерти. В итоге Дурбалу удалось добиться смягчения приговора, а Луго до сих пор ждёт приглашения на казнь. По мотивам их истории режиссёр Майкл Бэй снял фильм "Кровью и потом: Анаболики".

Джейми Фуллер