КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

28 апреля, 19:10

Украинец в камуфляже подорвал гранатой машину с женщиной

В Николаеве неизвестный в камуфляже подорвал гранатой машину с женщиной

В Николаеве неизвестный в камуфляжной форме пытался совершить ограбление с помощью гранаты. Как пишет телеграм-канал "Новости Николаева", в качестве жертв он приметил владельца "жигулей", занимавшегося ремонтом автомобиля, и стоявщую рядом женщину.

Экстренные службы работают на месте взрыва в Николаеве. Видео © Telegram / Новости Николаева

Мужчина подошёл к ним и потребовал деньги. Получив отказ, он бросил гранату, после чего раздался громкий взрыв. Пострадали двое — женщина и сам грабитель, оба на данный момент госпитализированы. Также повреждения получил стоявший рядом автомобиль марки SsangYong.

"Ничего святого!": В Приморье ограбили церковную лавку и избили там женщину

"Ничего святого!": В Приморье ограбили церковную лавку и избили там женщину

Лайф рассказывал, как двое мужчин попытались ограбить маникюрный салон в Ленобласти, но остались без добычи. Они ворвались к жертве, потребовали деньги, но получили отказ — в кассе было пусто. Заведено уголовное дело.

Обложка ©

Telegram / Новости Николаева

Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • Криминал

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров