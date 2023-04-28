Украинец в камуфляже подорвал гранатой машину с женщиной

В Николаеве неизвестный в камуфляжной форме пытался совершить ограбление с помощью гранаты. Как пишет телеграм-канал "Новости Николаева", в качестве жертв он приметил владельца "жигулей", занимавшегося ремонтом автомобиля, и стоявщую рядом женщину.

Экстренные службы работают на месте взрыва в Николаеве. Видео © Telegram / Новости Николаева

Мужчина подошёл к ним и потребовал деньги. Получив отказ, он бросил гранату, после чего раздался громкий взрыв. Пострадали двое — женщина и сам грабитель, оба на данный момент госпитализированы. Также повреждения получил стоявший рядом автомобиль марки SsangYong.