Украинец в камуфляже подорвал гранатой машину с женщиной
В Николаеве неизвестный в камуфляже подорвал гранатой машину с женщиной
В Николаеве неизвестный в камуфляжной форме пытался совершить ограбление с помощью гранаты. Как пишет телеграм-канал "Новости Николаева", в качестве жертв он приметил владельца "жигулей", занимавшегося ремонтом автомобиля, и стоявщую рядом женщину.
Экстренные службы работают на месте взрыва в Николаеве. Видео © Telegram / Новости Николаева
Мужчина подошёл к ним и потребовал деньги. Получив отказ, он бросил гранату, после чего раздался громкий взрыв. Пострадали двое — женщина и сам грабитель, оба на данный момент госпитализированы. Также повреждения получил стоявший рядом автомобиль марки SsangYong.
Лайф рассказывал, как двое мужчин попытались ограбить маникюрный салон в Ленобласти, но остались без добычи. Они ворвались к жертве, потребовали деньги, но получили отказ — в кассе было пусто. Заведено уголовное дело.
Telegram / Новости Николаева