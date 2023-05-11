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11 мая, 19:20

В Москве мать убила четырёхлетнего сына, она задержана

В Москве задержали женщину по подозрению в убийстве четырёхлетнего сына

<p>Квартира, в которой мать убила четырёхлетнего сына. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/skmoscowgsu/1882" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Столичный СК</a></p>

Квартира, в которой мать убила четырёхлетнего сына. Обложка © T.me / Столичный СК

В Москве задержана женщина по подозрению в убийстве четырёхлетнего сына. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Всё произошло в квартире на Рублёвском шоссе. Соседи вызвали полицейских на место происшествия, однако прибывшим сотрудникам дверь никто не открыл. Тогда было принято решение её вскрывать. Внутри оперативники обнаружили тело убитого ребёнка и его мать. Сейчас с задержанной работают следователи, возбуждено уголовное дело.

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Ранее Лайф писал, что на улице Лебедянской в Москве нашли тело женщины с ножевыми ранениями. В ходе осмотра места преступления следователи и криминалисты обнаружили следы борьбы.

Артур Лапсаков
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