В Москве мать убила четырёхлетнего сына, она задержана

В Москве задержана женщина по подозрению в убийстве четырёхлетнего сына. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

Всё произошло в квартире на Рублёвском шоссе. Соседи вызвали полицейских на место происшествия, однако прибывшим сотрудникам дверь никто не открыл. Тогда было принято решение её вскрывать. Внутри оперативники обнаружили тело убитого ребёнка и его мать. Сейчас с задержанной работают следователи, возбуждено уголовное дело.