В Москве мать убила четырёхлетнего сына, она задержана
В Москве задержали женщину по подозрению в убийстве четырёхлетнего сына
Квартира, в которой мать убила четырёхлетнего сына. Обложка © T.me / Столичный СК
В Москве задержана женщина по подозрению в убийстве четырёхлетнего сына. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Всё произошло в квартире на Рублёвском шоссе. Соседи вызвали полицейских на место происшествия, однако прибывшим сотрудникам дверь никто не открыл. Тогда было принято решение её вскрывать. Внутри оперативники обнаружили тело убитого ребёнка и его мать. Сейчас с задержанной работают следователи, возбуждено уголовное дело.
Ранее Лайф писал, что на улице Лебедянской в Москве нашли тело женщины с ножевыми ранениями. В ходе осмотра места преступления следователи и криминалисты обнаружили следы борьбы.