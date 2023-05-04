На юге Москвы обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями
Тело женщины с ножевыми ранениями нашли на улице Лебедянской в Москве
В квартире жилого дома на юге Москвы обнаружено тело женщины с ножевыми ранениями, сообщили в пресс-службе столичного управления СК РФ. Возбуждено уголовное дело.
Тело, найденное в квартире на юге столицы. Фото © Telegram / Столичный СК
"По данным следствия, 4 мая 2023 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Лебедянской в городе Москве, обнаружено тело женщины 1977 года рождения с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области живота и головы", — говорится в опубликованном сообщении.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе осмотра места преступления следователи и криминалисты обнаружили следы борьбы. На данный момент устанавливается личность убийцы.
Ранее Лайф рассказывал, как в Ростове-на-Дону родители убили собственную восьмимесячную дочь и заявили о её якобы похищении. Во время ссоры отец ударил ребёнка ногой по голове, от удара девочка скончалась, после чего её тело и разложили по пакетам. По словам няни погибшей, она побаивалась родителей-убийц.
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