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4 мая, 19:09

На юге Москвы обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями

Тело женщины с ножевыми ранениями нашли на улице Лебедянской в Москве

В квартире жилого дома на юге Москвы обнаружено тело женщины с ножевыми ранениями, сообщили в пресс-службе столичного управления СК РФ. Возбуждено уголовное дело.

Тело, найденное в квартире на юге столицы. Фото © Telegram / Столичный СК

Тело, найденное в квартире на юге столицы. Фото © Telegram / Столичный СК

"По данным следствия, 4 мая 2023 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Лебедянской в городе Москве, обнаружено тело женщины 1977 года рождения с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области живота и головы", говорится в опубликованном сообщении.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе осмотра места преступления следователи и криминалисты обнаружили следы борьбы. На данный момент устанавливается личность убийцы.

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Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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