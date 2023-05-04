На юге Москвы обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями

В квартире жилого дома на юге Москвы обнаружено тело женщины с ножевыми ранениями, сообщили в пресс-службе столичного управления СК РФ. Возбуждено уголовное дело.

"По данным следствия, 4 мая 2023 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Лебедянской в городе Москве, обнаружено тело женщины 1977 года рождения с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области живота и головы", — говорится в опубликованном сообщении.