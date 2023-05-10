В Искитиме подросток поссорился со сверстницей и зарубил её колуном

В Искитиме Новосибирской области задержали 17-летнего подростка, зарубившего колуном сверстницу. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление было совершено утром 9 мая в одном из домов райцентра.

"Обвиняемый, находясь в одном из домов города Искитима, на фоне возникшей личной неприязни к находившейся там же несовершеннолетней взял в руку колун и нанёс множественные удары по голове девушки. В результате полученных повреждений 17-летняя потерпевшая скончалась на месте", — говорится в опубликованном сообщении.

В ходе следственных действий правоохранители обнаружили орудие преступления и позже задержали несовершеннолетнего убийцу. На данный момент решается вопрос о заключении его под стражу, заведено уголовное дело по статье "Убийство".