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10 мая, 11:18

В Искитиме подросток поссорился со сверстницей и зарубил её колуном

В Новосибирской области задержали 17-летнего подростка, убившего девушку колуном

В Искитиме Новосибирской области задержали 17-летнего подростка, зарубившего колуном сверстницу. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление было совершено утром 9 мая в одном из домов райцентра.

"Обвиняемый, находясь в одном из домов города Искитима, на фоне возникшей личной неприязни к находившейся там же несовершеннолетней взял в руку колун и нанёс множественные удары по голове девушки. В результате полученных повреждений 17-летняя потерпевшая скончалась на месте", говорится в опубликованном сообщении.

В ходе следственных действий правоохранители обнаружили орудие преступления и позже задержали несовершеннолетнего убийцу. На данный момент решается вопрос о заключении его под стражу, заведено уголовное дело по статье "Убийство".

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Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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