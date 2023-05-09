Псих с ножом чуть не убил сотрудника челябинского наркоконтроля за отказ делиться девушкой
В Челябинской области мужчина ударил ножом полицейского
В Троицке Челябинской области пьяный мужчина ударил ножом в лицо сотрудника полиции. Как пишет SHOT, драка произошла в ночь на 8 мая, когда 23-летний лейтенант из управления по контролю за оборотом наркотиков прогуливался со своей девушкой.
В какой-то момент к ним подошёл 29-летний мужчина по фамилии Тряпкин. Он начал приставать к девушке и, получив отпор от стража порядка, достал нож и ударил того в лицо. Полицейский сразу выхватил травматический пистолет и выстрелил в живот обидчику.
В больнице у лейтенанта выявили резаную рану головы, его жизни ничего не угрожает. Также к его действиям нет никаких претензий: "травмат" у него зарегистрирован, гулял он в свободное от службы время и был трезв. У Тряпкина тупая травма брюшной полости без проникновения, от медосвительствования он отказался. На данный момент полиция проводит служебную проверку и разбирается в этой истории.
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