Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

9 мая, 15:07

Псих с ножом чуть не убил сотрудника челябинского наркоконтроля за отказ делиться девушкой

В Челябинской области мужчина ударил ножом полицейского

В Троицке Челябинской области пьяный мужчина ударил ножом в лицо сотрудника полиции. Как пишет SHOT, драка произошла в ночь на 8 мая, когда 23-летний лейтенант из управления по контролю за оборотом наркотиков прогуливался со своей девушкой.

В какой-то момент к ним подошёл 29-летний мужчина по фамилии Тряпкин. Он начал приставать к девушке и, получив отпор от стража порядка, достал нож и ударил того в лицо. Полицейский сразу выхватил травматический пистолет и выстрелил в живот обидчику.

В больнице у лейтенанта выявили резаную рану головы, его жизни ничего не угрожает. Также к его действиям нет никаких претензий: "травмат" у него зарегистрирован, гулял он в свободное от службы время и был трезв. У Тряпкина тупая травма брюшной полости без проникновения, от медосвительствования он отказался. На данный момент полиция проводит служебную проверку и разбирается в этой истории.

На Камчатке подростки избили и ограбили пенсионера

На Камчатке подростки избили и ограбили пенсионера

Лайф рассказывал, как в Санкт-Петербурге сбежавшие ученики спецшколы ограбили шестиклассника. После задержания они признались, что, выпив, решили отнять у жертвы телефон, но их заметили прохожие.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
  • Новости
  • МВД РФ
  • Криминал
  • Новосибирская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров