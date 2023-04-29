Сбежавшие ученики спецшколы жестоко избили мальчика в Петербурге из-за телефона

В Санкт-Петербурге сбежавшие из спецшколы подростки напали на шестиклассника и попытались ограбить. Инцидент произошёл в Калининском районе города, пишет "78.ru".

Сообщение о том, что на проспекте Культуры весь в крови рядом с трансформаторной будкой стоит ребёнок поступило в экстренные службы накануне днём. На место прибыли сотрудники ППС, 13-летнего пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом костей носа со смещением, перелом медиальной стенки орбиты, а также ссадины и ушибы.

Нападавших удалось задержать по горячим следам. Ими оказались двое учащихся спецшколы 16 и 17 лет, которые числились в федеральном розыске как пропавшие. Оба парня состоят на учёте за совершение административных правонарушений и антиобщественные действия. В разговоре с полицейскими они признались, что выпили и затем напали на мальчика рядом с ТРК "Родео Драйв". Злоумышленники хотели отнять у него телефон, но это заметили прохожие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.