"Лежала голая со сломанной челюстью": Звезду "Улиц разбитых фонарей" после пропажи нашли в реанимации
В Петербурге выясняют, кто избил попавшую в реанимацию актрису Марину Гридасову
В Санкт-Петербурге избили и, возможно, изнасиловали звезду сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия" Марину Гридасову. Как пишет kp.ru, загадочное исчезновение произошло 1 мая. По словам её соседа Дмитрия, запись камеры видеонаблюдения показала, как в 04:40 утра она вышла из квартиры, оставив дома телефон и не закрыв входную дверь.
"Нас удивило, что Марина Павловна не закрыла дверь. Раньше так делала её пожилая мама, но она уже год как умерла. Вечером в день пропажи мы посмотрели по камерам, что Гридасова вышла в одном халате и кедах. Вероятно, она пошла в круглосуточный магазин. Провалов в памяти у неё не было", — рассказал он.
Все эти дни её поисками, помимо знакомых, занимались волонтёры "Лизы алерт", пока 9 мая её не обнаружили в реанимации со сломанной челюстью и сотрясением мозга. Туда актрису доставили ещё в день исчезновения: она лежала голой в Апраскином дворе и без сознания. Свою фамилию артистка смогла назвать только в день обнаружения.
Сейчас к ней уже едут родственники из Твери. По словам близких Гридасовой, она идёт на поправку и через несколько дней её могут перевести в обычную палату. Также они поделились своей версией случившегося.
"Вероятно, её могли затащить на Апрашку (Апраксин двор. — Прим. Лайфа.) и там избить. Она живёт напротив Сенного рынка, это всё рядом. Но Маша всегда делала покупки в других магазинах, не на рынках", — поделились они.
Лайф рассказывал об избиении в Москве члена жюри шоу "Танцы со звёздами" Максима Кожевникова. После злополучной драки у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, травму головы и лица, переломы и ушибы.
"Тайны следствия", режиссёр — Егор Баринов, сценарист — Антон Зинченко / kino-teatr