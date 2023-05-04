Баскетболисты ЦСКА показали фото избитого Алексея Шведа

Баскетбольная команда ЦСКА, за которую играет избитый возле столичного ресторана Алексей Швед, навестила его в больнице, куда он попал с черепно-мозговой травмой пару дней назад. Клуб публикует фото в телеграм-канале.

"Сегодня наша команда навестила в больнице Алексея Шведа. Мы желаем Алексею много сил, терпения и оптимизма в этот нелёгкий период. Скорейшего выздоровления!" — говорится в посте.

Алексей Швед в больнице. Фото © t.me / ПБК ЦСКА