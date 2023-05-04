Баскетболисты ЦСКА показали фото избитого Алексея Шведа
Алексей Швед в больнице. Обложка © t.me / ПБК ЦСКА
Баскетбольная команда ЦСКА, за которую играет избитый возле столичного ресторана Алексей Швед, навестила его в больнице, куда он попал с черепно-мозговой травмой пару дней назад. Клуб публикует фото в телеграм-канале.
"Сегодня наша команда навестила в больнице Алексея Шведа. Мы желаем Алексею много сил, терпения и оптимизма в этот нелёгкий период. Скорейшего выздоровления!" — говорится в посте.
Алексей Швед в больнице. Фото © t.me / ПБК ЦСКА
На кадрах Швед лежит на больничной постели в окружении коллег по команде. Видимо, врачи пока не разрешают пациенту подниматься и нагружать организм, хотя сейчас баскетболист чувствует себя лучше.
Напомним, 1 мая на 34-летнего баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа произошло нападение около одного из московских ресторанов. По словам его жены, хулиганы начали конфликт, обвинив спортсмена в плохой игре. Швед получил серьёзную черепно-мозговую травму, сейчас его состояние стабилизировалось. Возбуждено уголовное дело. Трое подозреваемых задержаны, ещё один разыскивается.