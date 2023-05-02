После избиения баскетболиста ЦСКА Шведа возбуждено уголовное дело

После избиения баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в центре Москвы правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"По факту причинения тяжкого вреда здоровью ведущему игроку баскетбольной команды ЦСКА следователем ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 111 УК РФ", — сказала она.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет. По данным МВД, Швед был избит неизвестными на Большой Никитской улице, после нападения его доставили в хирургическое отделение одной из московских клиник. В настоящее время ведётся розыск подозреваемых.