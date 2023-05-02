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2 мая, 11:21

Момент нападения на баскетболиста ЦСКА Шведа в Москве попал на видео

Лайф публикует момент нападения на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа

Нападение на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в центре Москвы попало на видео. Кадры публикует SHOT.

Момент нападения на Алексея Шведа. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, нападавшие нанесли несколько ударов спортсмену. Когда злоумышленники увидели кровь на голове Шведа, то тут же разбежались.

Избитого в Москве игрока ЦСКА Шведа госпитализировали лишь со второго раза

Избитого в Москве игрока ЦСКА Шведа госпитализировали лишь со второго раза

Как сообщалось ранее, неизвестные напали на Алексея Шведа возле одного из столичных ресторанов. В ЦСКА уточнили, что игрок получил серьёзную черепно-мозговую травму. Спортсмен уже обратился в полицию.

Обложка ©

ТАСС / Валентина Певцова

Иван Косицын
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