Момент нападения на баскетболиста ЦСКА Шведа в Москве попал на видео
Лайф публикует момент нападения на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа
Нападение на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в центре Москвы попало на видео. Кадры публикует SHOT.
Момент нападения на Алексея Шведа. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, нападавшие нанесли несколько ударов спортсмену. Когда злоумышленники увидели кровь на голове Шведа, то тут же разбежались.
Как сообщалось ранее, неизвестные напали на Алексея Шведа возле одного из столичных ресторанов. В ЦСКА уточнили, что игрок получил серьёзную черепно-мозговую травму. Спортсмен уже обратился в полицию.
ТАСС / Валентина Певцова