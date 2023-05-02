Момент нападения на баскетболиста ЦСКА Шведа в Москве попал на видео

Нападение на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в центре Москвы попало на видео. Кадры публикует SHOT.

Момент нападения на Алексея Шведа. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, нападавшие нанесли несколько ударов спортсмену. Когда злоумышленники увидели кровь на голове Шведа, то тут же разбежались.