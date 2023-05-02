Избитого в Москве игрока ЦСКА Шведа госпитализировали лишь со второго раза

Избитого в центре Москвы баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа госпитализировали лишь со второго раза. Как сообщает SHOT, у спортсмена был проломлен череп.

По информации телеграм-канала, сначала Швед отказался от госпитализации в Боткинскую больницу и поехал домой. Там ему стало плохо, и спортсмену вызвали скорую помощь. Сейчас спортсмен остаётся в больнице с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма".