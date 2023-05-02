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2 мая, 11:13

Избитого в Москве игрока ЦСКА Шведа госпитализировали лишь со второго раза

Избитого в центре Москвы баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа госпитализировали лишь со второго раза. Как сообщает SHOT, у спортсмена был проломлен череп.

По информации телеграм-канала, сначала Швед отказался от госпитализации в Боткинскую больницу и поехал домой. Там ему стало плохо, и спортсмену вызвали скорую помощь. Сейчас спортсмен остаётся в больнице с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма".

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Как сообщалось ранее, неизвестные напали на Алексея Шведа возле одного из столичных ресторанов. В ЦСКА уточнили, что игрок получил серьёзную черепно-мозговую травму. Спортсмен уже обратился в полицию.

Обложка ©

ТАСС / Валентина Певцова

Иван Косицын
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