Избитого в Москве игрока ЦСКА Шведа госпитализировали лишь со второго раза
Избитого в центре Москвы баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа госпитализировали лишь со второго раза. Как сообщает SHOT, у спортсмена был проломлен череп.
По информации телеграм-канала, сначала Швед отказался от госпитализации в Боткинскую больницу и поехал домой. Там ему стало плохо, и спортсмену вызвали скорую помощь. Сейчас спортсмен остаётся в больнице с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма".
Как сообщалось ранее, неизвестные напали на Алексея Шведа возле одного из столичных ресторанов. В ЦСКА уточнили, что игрок получил серьёзную черепно-мозговую травму. Спортсмен уже обратился в полицию.
ТАСС / Валентина Певцова