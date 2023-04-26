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26 апреля, 18:05

Под Тюменью школьник потерял память после того, как любовник его матери пробил ему череп

В Тюменской области школьник получил амнезию после драки с любовником матери

В Тюменской области 16-летний девятиклассник получил ретроградную амнезию после того, как подрался с любовником матери, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, подросток узнал, что его мать изменяет отцу, поэтому и решил "по-мужски" разобраться с 36-летним любовником. В ходе разговора возникла ссора, которая быстро переросла в драку. В итоге мужчина ударил школьника по голове металлической трубой.

Пострадавшего госпитализировали с вдавленным переломом лобной кости и ушибом мозга. Медики диагностировали у подростка ретроградную амнезию — утрату памяти на события, которые предшествовали травме. В настоящее время правоохранители разбираются в ситуации.

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Обложка ©

© Freepik / drazenzigic

Наталья Исакова
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