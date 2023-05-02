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2 мая, 09:46

На баскетболиста ЦСКА напали у ресторана в Москве

Баскетболист ЦСКА Швед получил черепно-мозговую травму у ресторана в Москве

<p>Алексей Швед. Фото © <a href="https://cskabasket.ru/news/n/shved-hooligan-attack/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">cskabasket.ru</a></p>

Алексей Швед. Фото © cskabasket.ru

В Москве совершено "хулиганское нападение" на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, заявили в клубе. Он получил черепно-мозговую травму у одного из столичных ресторанов.

"Защитник нашей команды Алексей Швед пострадал от хулиганского нападения, совершённого на него вчера вечером на выходе из одного из московских ресторанов", — говорится в сообщении на сайте клуба.

Там уточнили, что Швед "получил серьёзную черепно-мозговую травму в результате падения", его увезла в больницу скорая помощь, затем он обратился в полицию.

Из-за травмы баскетболист не сможет принять участие в ближайших матчах. В команде пожелали ему скорейшего выздоровления.

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Андрей Григорьев
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