На баскетболиста ЦСКА напали у ресторана в Москве

В Москве совершено "хулиганское нападение" на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, заявили в клубе. Он получил черепно-мозговую травму у одного из столичных ресторанов.

"Защитник нашей команды Алексей Швед пострадал от хулиганского нападения, совершённого на него вчера вечером на выходе из одного из московских ресторанов", — говорится в сообщении на сайте клуба.

Там уточнили, что Швед "получил серьёзную черепно-мозговую травму в результате падения", его увезла в больницу скорая помощь, затем он обратился в полицию.

Из-за травмы баскетболист не сможет принять участие в ближайших матчах. В команде пожелали ему скорейшего выздоровления.