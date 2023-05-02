"Благодаря Богу остался жив": Агент Шведа рассказал подробности о нападении на баскетболиста в Москве
Агент Фимич: Избитый в Москве игрок ЦСКА Швед остался жив "благодаря Богу"
Спортивный агент Обрад Фимич, представляющий интересы баскетболиста московского ЦСКА Алексея Шведа, прокомментировал нападение, совершённое на его клиента у московского ресторана. Его слова приводит издание "Спорт-Экспресс".
Фимич отметил, что Швед "сам по себе скромный и миролюбивый человек", а его оппоненты были неадекватными молодыми людьми, они беспричинно развязали конфликт накануне ночью. Швед же, по словам агента, хотел спокойно разойтись, однако на него налетели толпой и принялись избивать.
"Он получил открытую проникающую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга! Благодаря одному милосердному Богу он остался жив после такого происшествия. Возможно, выручило то, что он профессиональный спортсмен, который каждый день тренируется на пределе возможностей", — рассказал Фимич.
Как сообщал Лайф, неизвестные напали на Алексея Шведа возле одного из столичных ресторанов. В ЦСКА уточнили, что игрок получил серьёзную черепно-мозговую травму. Спортсмен уже обратился в полицию.
ТАСС / Валентина Певцова