"Благодаря Богу остался жив": Агент Шведа рассказал подробности о нападении на баскетболиста в Москве

Спортивный агент Обрад Фимич, представляющий интересы баскетболиста московского ЦСКА Алексея Шведа, прокомментировал нападение, совершённое на его клиента у московского ресторана. Его слова приводит издание "Спорт-Экспресс".

Фимич отметил, что Швед "сам по себе скромный и миролюбивый человек", а его оппоненты были неадекватными молодыми людьми, они беспричинно развязали конфликт накануне ночью. Швед же, по словам агента, хотел спокойно разойтись, однако на него налетели толпой и принялись избивать.

"Он получил открытую проникающую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга! Благодаря одному милосердному Богу он остался жив после такого происшествия. Возможно, выручило то, что он профессиональный спортсмен, который каждый день тренируется на пределе возможностей", — рассказал Фимич.