КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 08:05

В Москве задержали напавших на баскетболиста ЦСКА Шведа

В Москве задержаны подозреваемые в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Москве полицейские задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста Алексея Шведа", — отметила Волк.

Момент нападения на баскетболиста ЦСКА Шведа в Москве попал на видео

Момент нападения на баскетболиста ЦСКА Шведа в Москве попал на видео

Напомним, неизвестные напали на Шведа возле одного из столичных ресторанов. В ЦСКА уточнили, что игрок получил серьёзную черепно-мозговую травму. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Спортивный агент, представляющий интересы баскетболиста, назвал оппонентов Шведа неадекватными молодыми людьми.

Отец избитого баскетболиста Шведа рассказал Лайфу о его состоянии

Отец избитого баскетболиста Шведа рассказал Лайфу о его состоянии

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ТАСС / Валентина Певцова

Александра Вишнякова
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