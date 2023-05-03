В Москве задержали напавших на баскетболиста ЦСКА Шведа
В Москве задержаны подозреваемые в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В Москве полицейские задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста Алексея Шведа", — отметила Волк.
Напомним, неизвестные напали на Шведа возле одного из столичных ресторанов. В ЦСКА уточнили, что игрок получил серьёзную черепно-мозговую травму. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Спортивный агент, представляющий интересы баскетболиста, назвал оппонентов Шведа неадекватными молодыми людьми.
ТАСС / Валентина Певцова