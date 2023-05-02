Отец избитого баскетболиста Шведа рассказал Лайфу о его состоянии

Отец баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, избитого ночью в центре Москвы, рассказал Лайфу о его состоянии.

"Утром позвонил Лёшке, он в больнице. По голове ударили. Сейчас более-менее состояние. Переживаем, с маленькими (детьми Шведа. — Прим. Лайфа) остались. Не знакомы (с нападавшими. — Прим. Лайфа)", — рассказал корреспонденту Лайфа Виктор Николаевич.