Отец избитого баскетболиста Шведа рассказал Лайфу о его состоянии
Отец баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, избитого ночью в центре Москвы, рассказал Лайфу о его состоянии.
"Утром позвонил Лёшке, он в больнице. По голове ударили. Сейчас более-менее состояние. Переживаем, с маленькими (детьми Шведа. — Прим. Лайфа) остались. Не знакомы (с нападавшими. — Прим. Лайфа)", — рассказал корреспонденту Лайфа Виктор Николаевич.
Напомним, неизвестные напали на Алексея Шведа возле одного из столичных ресторанов. В ЦСКА уточнили, что игрок получил серьёзную черепно-мозговую травму. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Спортивный агент, представляющий интересы баскетболиста, назвал Шведа скромным и миролюбивым человеком, а его оппонентов — неадекватными молодыми людьми.
ТАСС / Дмитрий Голубович