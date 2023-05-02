КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

2 мая, 16:07

Отец избитого баскетболиста Шведа рассказал Лайфу о его состоянии

Отец баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, избитого ночью в центре Москвы, рассказал Лайфу о его состоянии.

"Утром позвонил Лёшке, он в больнице. По голове ударили. Сейчас более-менее состояние. Переживаем, с маленькими (детьми Шведа. — Прим. Лайфа) остались. Не знакомы (с нападавшими. — Прим. Лайфа)", — рассказал корреспонденту Лайфа Виктор Николаевич.

Момент нападения на баскетболиста ЦСКА Шведа в Москве попал на видео

Момент нападения на баскетболиста ЦСКА Шведа в Москве попал на видео

Напомним, неизвестные напали на Алексея Шведа возле одного из столичных ресторанов. В ЦСКА уточнили, что игрок получил серьёзную черепно-мозговую травму. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Спортивный агент, представляющий интересы баскетболиста, назвал Шведа скромным и миролюбивым человеком, а его оппонентов — неадекватными молодыми людьми.

Избитого в Москве игрока ЦСКА Шведа госпитализировали лишь со второго раза

Избитого в Москве игрока ЦСКА Шведа госпитализировали лишь со второго раза

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Голубович

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров