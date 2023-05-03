Напавшие на баскетболиста ЦСКА Шведа добивали его лежачим на земле

Напавшие на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа после драки с гордостью рассказывали, как вчетвером "положили" десятерых. Вот только бой оказался нечестным, о чём им поспешил рассказать один из очевидцев. Кадры эксклюзивного "интервью" публикует SHOT .

Как рассказал очевидец, нападавшие добивали лежачего спортсмена, несмотря на то что тот после нескольких ударов уже лежал в крови на асфальте. При этом сами "бойцы" с такими обвинениями несогласны.