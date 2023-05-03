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3 мая, 11:31

Напавшие на баскетболиста ЦСКА Шведа добивали его лежачим на земле

Напавшие на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа после драки с гордостью рассказывали, как вчетвером "положили" десятерых. Вот только бой оказался нечестным, о чём им поспешил рассказать один из очевидцев. Кадры эксклюзивного "интервью" публикует SHOT.

Напавшие рассказали, как избили баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Видео © Telegram / SHOT

Как рассказал очевидец, нападавшие добивали лежачего спортсмена, несмотря на то что тот после нескольких ударов уже лежал в крови на асфальте. При этом сами "бойцы" с такими обвинениями несогласны.

Отец избитого баскетболиста Шведа рассказал Лайфу о его состоянии

Отец избитого баскетболиста Шведа рассказал Лайфу о его состоянии

Как уже сообщал Лайф, неизвестные напали на баскетболиста около одного из московских ресторанов. В ЦСКА уточняли, что у него была диагностирована серьёзная черепно-мозговая травма. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Спортивный агент, который представляет интересы спортсмена, назвал нападавших неадекватными молодыми людьми. Сегодня они были задержаны.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Николь Вербер
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