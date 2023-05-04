В деле об избиении Шведа нашёлся главный подозреваемый, он до сих пор на свободе
SHOT: Напавшие на баскетболиста ЦСКА Шведа сдали главного подозреваемого
Главный подозреваемый по делу об избиении Алексея Шведа, проломивший ему череп. Обложка © Telegram / SHOT
Стал известен главный подозреваемый по делу об избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, который нанёс российскому спортсмену самые сильные удары и проломил ему череп. Об этом пишет SHOT.
Речь идёт о 31-летнем Юсуфе, которого сдали трое ранее задержанных участников избиения. По их словам, именно он наиболее интенсивно проявлял себя в драке, после которой четверо "бойцов" на его машине сбежали с места происшествия. Сейчас мужчину разыскивают правоохранители.
Напомним, вечером 1 мая они напали на Алексея Шведа около московского ресторана, проломив ему череп. По словам жены баскетболиста, они начали конфликт, обвинив того в плохой игре. Было возбуждено уголовное дело. Известно, что нападавшие пытались подкупить спортсмена, чтобы отмазаться, и обещали сумму со многими "ноликами". К слову, спортивный агент Шведа назвал их неадекватными. 4 мая "бойцов" задержали. Сейчас состояние избитого баскетболиста уже стабилизировалось.