В деле об избиении Шведа нашёлся главный подозреваемый, он до сих пор на свободе

Стал известен главный подозреваемый по делу об избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, который нанёс российскому спортсмену самые сильные удары и проломил ему череп. Об этом пишет SHOT .

Речь идёт о 31-летнем Юсуфе, которого сдали трое ранее задержанных участников избиения. По их словам, именно он наиболее интенсивно проявлял себя в драке, после которой четверо "бойцов" на его машине сбежали с места происшествия. Сейчас мужчину разыскивают правоохранители.