КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

4 мая, 08:49

В деле об избиении Шведа нашёлся главный подозреваемый, он до сих пор на свободе

SHOT: Напавшие на баскетболиста ЦСКА Шведа сдали главного подозреваемого

<p>Главный подозреваемый по делу об избиении Алексея Шведа, проломивший ему череп. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/50928" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Главный подозреваемый по делу об избиении Алексея Шведа, проломивший ему череп. Обложка © Telegram / SHOT

Стал известен главный подозреваемый по делу об избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, который нанёс российскому спортсмену самые сильные удары и проломил ему череп. Об этом пишет SHOT.

Речь идёт о 31-летнем Юсуфе, которого сдали трое ранее задержанных участников избиения. По их словам, именно он наиболее интенсивно проявлял себя в драке, после которой четверо "бойцов" на его машине сбежали с места происшествия. Сейчас мужчину разыскивают правоохранители.

Напавшие на баскетболиста ЦСКА Шведа добивали его лежащим на земле

Напавшие на баскетболиста ЦСКА Шведа добивали его лежащим на земле

Напомним, вечером 1 мая они напали на Алексея Шведа около московского ресторана, проломив ему череп. По словам жены баскетболиста, они начали конфликт, обвинив того в плохой игре. Было возбуждено уголовное дело. Известно, что нападавшие пытались подкупить спортсмена, чтобы отмазаться, и обещали сумму со многими "ноликами". К слову, спортивный агент Шведа назвал их неадекватными. 4 мая "бойцов" задержали. Сейчас состояние избитого баскетболиста уже стабилизировалось.

Николь Вербер
  • Новости
  • Спорт
  • Происшествия
  • Криминал
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров