Обидчики баскетболиста Шведа пытались замять скандал и обещали много "ноликов" в сумме
SHOT: Напавшие на баскетболиста Шведа пытались его подкупить
Напавшие на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Кадр видео © "МВД Медиа"
После избиения баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа нападавшие и их друзья пытались "замять" скандал. Как пишет SHOT, один за другим они звонили пострадавшему: сначала пытались аккуратно пытались выведать настрой спортсмена и его состояние, а затем прямо стали предлагать деньги.
Как уточняет телеграм-канал, обидчики уверяли игрока, что "с ноликами в цифре проблем не возникнет". Но Алексей Швед от всех этих предложений отказался.
Напомним, неизвестные напали на Шведа возле одного из столичных ресторанов. В ЦСКА уточнили, что игрок получил серьёзную черепно-мозговую травму. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Спустя сутки нападавших задержали.