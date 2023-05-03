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3 мая, 11:13

Обидчики баскетболиста Шведа пытались замять скандал и обещали много "ноликов" в сумме

SHOT: Напавшие на баскетболиста Шведа пытались его подкупить

<p>Напавшие на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Кадр видео © <a href="https://t.me/mediamvd/18429" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"МВД Медиа"</a></p>

Напавшие на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Кадр видео © "МВД Медиа"

После избиения баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа нападавшие и их друзья пытались "замять" скандал. Как пишет SHOT, один за другим они звонили пострадавшему: сначала пытались аккуратно пытались выведать настрой спортсмена и его состояние, а затем прямо стали предлагать деньги.

Как уточняет телеграм-канал, обидчики уверяли игрока, что "с ноликами в цифре проблем не возникнет". Но Алексей Швед от всех этих предложений отказался.

Момент нападения на баскетболиста ЦСКА Шведа в Москве попал на видео

Момент нападения на баскетболиста ЦСКА Шведа в Москве попал на видео

Напомним, неизвестные напали на Шведа возле одного из столичных ресторанов. В ЦСКА уточнили, что игрок получил серьёзную черепно-мозговую травму. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Спустя сутки нападавших задержали.

Александра Вишнякова
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