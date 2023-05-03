Обидчики баскетболиста Шведа пытались замять скандал и обещали много "ноликов" в сумме

После избиения баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа нападавшие и их друзья пытались "замять" скандал. Как пишет SHOT, один за другим они звонили пострадавшему: сначала пытались аккуратно пытались выведать настрой спортсмена и его состояние, а затем прямо стали предлагать деньги.