Стало известно о состоянии баскетболиста Шведа, которому проломили череп у ресторана в Москве
Андрей Ватутин: Состояние избитого баскетболиста ЦСКА Шведа стабилизировалось
Алексей Швед. Фото © ТАСС / Дмитрий Голубович
Состояние избитого баскетболиста Алексея Шведа стабилизировалось. Об этом президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин сообщил в разговоре со "Спорт-Экспрессом".
"Алексей чувствует себя лучше. Сегодня должны быть завершены дополнительные обследования. Будет принято решение по тактике лечения. Врачи говорят, что ситуация стабилизировалась, нормализовалась", — сказал Ватутин, добавив, что спортсмен идёт на поправку.
Напомним, нападение на баскетболиста произошло вечером 1 мая около одного из московских ресторанов. В ЦСКА уточнили, что у него была диагностирована серьёзная черепно-мозговая травма с переломом свода и оснований черепа. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Спортивный агент спортсмена назвал напавших неадекватными. Сегодня их задержали. Ранее стало известно, что напавшие пытались подкупить Шведа и обещали сумму со многими "ноликами".