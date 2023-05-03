Стало известно о состоянии баскетболиста Шведа, которому проломили череп у ресторана в Москве

Состояние избитого баскетболиста Алексея Шведа стабилизировалось. Об этом президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин сообщил в разговоре со "Спорт-Экспрессом" .

"Алексей чувствует себя лучше. Сегодня должны быть завершены дополнительные обследования. Будет принято решение по тактике лечения. Врачи говорят, что ситуация стабилизировалась, нормализовалась", — сказал Ватутин, добавив, что спортсмен идёт на поправку.