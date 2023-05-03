Жена Шведа оправдалась после слухов о её вине в жестоком избиении баскетболиста
Жена Шведа заявила, что не была провокатором конфликта с участием баскетболиста
Алексей Швед и Анастасия Зиадитдинова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ) / NASTASIA ZIADITDINOVA
Супруга избитого у ресторана в Москве баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа рассказала, что нападавшие начали конфликт с обвинений в адрес спортсмена за плохую игру. Об этом Анастасия Зиадитдинова сообщила корреспонденту газеты "Спорт-Экспресс", комментируя сообщения о её вине в жестоком избиении мужа.
"Когда мы вышли из ресторана, там была большая компания. Увидев меня, они остановились. Поняли, кто я, сказали, что мой муж лох: "Мы из-за него проиграли, Алексей Швед играть не умеет, он отстой". Я говорю: "Он лучший, мой муж самый лучший, что вы мне это говорите", — пояснила она.
Анастасия назвала ложью появившиеся в Сети слухи о том, что она якобы спровоцировала компанию молодых людей оскорблениями по национальному признаку. Женщина призналась, что её папа — татарин, мусульманин, а дедушка — мулла в мечети. А у мужа много друзей разных национальностей, добавила она. Поэтому никакой национальной подоплёки у конфликта не было.
Напомним, нападение на 34-летнего баскетболиста Алексея Шведа произошло около одного из московских ресторанов. Спортсмен получил серьёзную черепно-мозговую травму. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны, хотя они предлагали Шведу деньги, чтобы замять дело.