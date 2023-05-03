Жена Шведа оправдалась после слухов о её вине в жестоком избиении баскетболиста

Супруга избитого у ресторана в Москве баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа рассказала, что нападавшие начали конфликт с обвинений в адрес спортсмена за плохую игру. Об этом Анастасия Зиадитдинова сообщила корреспонденту газеты "Спорт-Экспресс", комментируя сообщения о её вине в жестоком избиении мужа.

"Когда мы вышли из ресторана, там была большая компания. Увидев меня, они остановились. Поняли, кто я, сказали, что мой муж лох: "Мы из-за него проиграли, Алексей Швед играть не умеет, он отстой". Я говорю: "Он лучший, мой муж самый лучший, что вы мне это говорите", — пояснила она.