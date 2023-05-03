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3 мая, 14:52

Жена Шведа оправдалась после слухов о её вине в жестоком избиении баскетболиста

Жена Шведа заявила, что не была провокатором конфликта с участием баскетболиста

<p>Алексей Швед и Анастасия Зиадитдинова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ) / NASTASIA ZIADITDINOVA</p>

Алексей Швед и Анастасия Зиадитдинова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ) / NASTASIA ZIADITDINOVA

Супруга избитого у ресторана в Москве баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа рассказала, что нападавшие начали конфликт с обвинений в адрес спортсмена за плохую игру. Об этом Анастасия Зиадитдинова сообщила корреспонденту газеты "Спорт-Экспресс", комментируя сообщения о её вине в жестоком избиении мужа.

"Когда мы вышли из ресторана, там была большая компания. Увидев меня, они остановились. Поняли, кто я, сказали, что мой муж лох: "Мы из-за него проиграли, Алексей Швед играть не умеет, он отстой". Я говорю: "Он лучший, мой муж самый лучший, что вы мне это говорите", — пояснила она.

Анастасия назвала ложью появившиеся в Сети слухи о том, что она якобы спровоцировала компанию молодых людей оскорблениями по национальному признаку. Женщина призналась, что её папа — татарин, мусульманин, а дедушка — мулла в мечети. А у мужа много друзей разных национальностей, добавила она. Поэтому никакой национальной подоплёки у конфликта не было.

Напавшие на баскетболиста ЦСКА Шведа добивали его лежащим на земле

Напавшие на баскетболиста ЦСКА Шведа добивали его лежащим на земле

Напомним, нападение на 34-летнего баскетболиста Алексея Шведа произошло около одного из московских ресторанов. Спортсмен получил серьёзную черепно-мозговую травму. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны, хотя они предлагали Шведу деньги, чтобы замять дело.

Татьяна Миссуми
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