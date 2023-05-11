В Москве избили члена жюри шоу "Танцы со звёздами" Максима Кожевникова

Члена жюри шоу "Танцы со звёздами" и многократного чемпиона мира по латиноамериканской шоу-программе Максима Кожевникова избили в Москве. Об этом пишет SHOT .

По данным телеграм-канала, драка, после которой танцор обратился за медицинской помощью, произошла 4 мая. В больнице у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, травму головы и лица, переломы, а также ушибы грудной клетки и ушной раковины. Врачи настояли на госпитализации. Из-за чего произошёл конфликт, неизвестно.