В Москве избили члена жюри шоу "Танцы со звёздами" Максима Кожевникова
Максим Кожевников. Обложка © Ассоциация спортивного танца Украины
Члена жюри шоу "Танцы со звёздами" и многократного чемпиона мира по латиноамериканской шоу-программе Максима Кожевникова избили в Москве. Об этом пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, драка, после которой танцор обратился за медицинской помощью, произошла 4 мая. В больнице у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, травму головы и лица, переломы, а также ушибы грудной клетки и ушной раковины. Врачи настояли на госпитализации. Из-за чего произошёл конфликт, неизвестно.
Ранее Лайф рассказывал о нападении на 34-летнего баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Конфликт произошёл возле одного из московских ресторанов, якобы нападавшие обвинили спортсмена в плохой игре. В итоге он получил серьёзную черепно-мозговую травму. Было возбуждено уголовное дело. К счастью, состояние Шведа удалось стабилизировать, а недавно его выписали из больницы.