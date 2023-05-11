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11 мая, 06:51

В Москве избили члена жюри шоу "Танцы со звёздами" Максима Кожевникова

<p>Максим Кожевников. Обложка © <a href="http://www.udsa.com.ua/content/view/598" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ассоциация спортивного танца Украины </a></p>

Максим Кожевников. Обложка © Ассоциация спортивного танца Украины

Члена жюри шоу "Танцы со звёздами" и многократного чемпиона мира по латиноамериканской шоу-программе Максима Кожевникова избили в Москве. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, драка, после которой танцор обратился за медицинской помощью, произошла 4 мая. В больнице у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, травму головы и лица, переломы, а также ушибы грудной клетки и ушной раковины. Врачи настояли на госпитализации. Из-за чего произошёл конфликт, неизвестно.

Баскетболисты ЦСКА показали фото избитого Алексея Шведа

Баскетболисты ЦСКА показали фото избитого Алексея Шведа

Ранее Лайф рассказывал о нападении на 34-летнего баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Конфликт произошёл возле одного из московских ресторанов, якобы нападавшие обвинили спортсмена в плохой игре. В итоге он получил серьёзную черепно-мозговую травму. Было возбуждено уголовное дело. К счастью, состояние Шведа удалось стабилизировать, а недавно его выписали из больницы.

Николь Вербер
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