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9 мая, 18:49

Баскетболиста Алексея Шведа выписали из больницы

Баскетболиста ЦСКА Шведа выписали из больницы после избиения в центре Москвы

<p>Алексей Швед в больнице. Фото © ПБК ЦСКА</p>

Алексей Швед в больнице. Фото © ПБК ЦСКА

Игрока баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа, который был госпитализирован после избиения в Москве, выписали из больницы. Видеосообщение спортсмена в окружении семьи публикует пресс-служба армейцев.

"Всем привет, меня выписали из больницы, чувствую себя намного лучше. Спасибо за помощь, поддержку, очень важно для меня и моей семьи. Очень скучаю по вам, удачи ребятам в следующих играх", — сказал Швед.

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Напомним, 1 мая на 34-летнего баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа напали возле ресторана в Москве. Жена спортсмена утверждает, что хулиганы обвинили его в плохой игре. Швед получил серьёзную черепно-мозговую травму, его состояние удалось стабилизировать.

Андрей Бражников
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