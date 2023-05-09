Баскетболиста Алексея Шведа выписали из больницы

Игрока баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа, который был госпитализирован после избиения в Москве, выписали из больницы. Видеосообщение спортсмена в окружении семьи публикует пресс-служба армейцев.

"Всем привет, меня выписали из больницы, чувствую себя намного лучше. Спасибо за помощь, поддержку, очень важно для меня и моей семьи. Очень скучаю по вам, удачи ребятам в следующих играх", — сказал Швед.