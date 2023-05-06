Четвёртого обвиняемого в избиении баскетболиста ЦСКА Шведа взяли под стражу

В Москве взяли под стражу Юсуфа Мирашурова — четвёртого задержанного по делу об избиении защитника баскетбольной команды ЦСКА Алексея Шведа. Об этом сообщили в управлении Следкома по Москве.

Подозреваемый по делу об избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Видео © LIFE

Следком требовал отправить Юсуфа Мирашурова под стражу, его обвиняют по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и хулиганстве, совершённом группой лиц. Сам задержанный признал, что он был одним из тех, кто избивал спортсмена.