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6 мая, 10:57

Четвёртого обвиняемого в избиении баскетболиста ЦСКА Шведа взяли под стражу

В Москве взяли под стражу Юсуфа Мирашурова — четвёртого задержанного по делу об избиении защитника баскетбольной команды ЦСКА Алексея Шведа. Об этом сообщили в управлении Следкома по Москве.

Подозреваемый по делу об избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Видео © LIFE

Следком требовал отправить Юсуфа Мирашурова под стражу, его обвиняют по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и хулиганстве, совершённом группой лиц. Сам задержанный признал, что он был одним из тех, кто избивал спортсмена.

Ранее суд заключил под стражу остальных фигурантов дела, задержанных прежде. Братья Рамзин и Князь Амирслановы, а также их 19-летний подельник Глеб Писарев будут находиться под арестом до 2 июля.

Напомним, 1 мая на 34-летнего баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа напали возле ресторана в Москве. Жена спортсмена утверждает, что хулиганы обвинили его в плохой игре. Швед получил серьёзную черепно-мозговую травму, сейчас его состояние стабилизировалось.

Обложка ©

LIFE

Илья Суриков
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