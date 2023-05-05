Суд арестовал трёх подозреваемых в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа
Пресненский районный суд Москвы заключил под стражу трёх фигурантов дела о нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Поиски основного подозреваемого, который мог сбежать из России, продолжаются.
"Судом удовлетворены ходатайства следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, обвиняемых в хулиганских действиях в отношении потерпевшего Шведа", — уточнили в инстанции.
Подозреваемые по делу об избиении баскетболиста Шведа в зале суда. Видео © t.me / SHOT
Братья Рамзин и Князь Амирслановы, а также их 19-летний подельник Глеб Писарев отправлены под стражу до 2 июля. На слушаниях в суде все трое свою вину отрицали, уточняет SHOT. Отец Писарева заявил, что "конфликт спровоцировала супруга" пострадавшего спортсмена: якобы он вмешался в её конфликт с Рамзином Амирслановым, после чего Юсуф (предположительно, водитель Рамзина) напал на Шведа.
Лайф напоминает, 1 мая на 34-летнего баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа произошло нападение около одного из столичных ресторанов. По словам его жены, хулиганы обвинили спортсмена в плохой игре. Швед получил серьёзную черепно-мозговую травму, сейчас его состояние стабилизировалось. Возбуждено уголовное дело. Трое подозреваемых задержаны, ещё один разыскивается.
© t.me / SHOT