Суд арестовал трёх подозреваемых в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа

Пресненский районный суд Москвы заключил под стражу трёх фигурантов дела о нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Поиски основного подозреваемого, который мог сбежать из России , продолжаются.

"Судом удовлетворены ходатайства следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, обвиняемых в хулиганских действиях в отношении потерпевшего Шведа", — уточнили в инстанции.

Братья Рамзин и Князь Амирслановы, а также их 19-летний подельник Глеб Писарев отправлены под стражу до 2 июля. На слушаниях в суде все трое свою вину отрицали, уточняет SHOT. Отец Писарева заявил, что "конфликт спровоцировала супруга" пострадавшего спортсмена: якобы он вмешался в её конфликт с Рамзином Амирслановым, после чего Юсуф (предположительно, водитель Рамзина) напал на Шведа.