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5 мая, 15:51

Суд арестовал трёх подозреваемых в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа

Пресненский районный суд Москвы заключил под стражу трёх фигурантов дела о нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Поиски основного подозреваемого, который мог сбежать из России, продолжаются.

"Судом удовлетворены ходатайства следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, обвиняемых в хулиганских действиях в отношении потерпевшего Шведа", — уточнили в инстанции.

Подозреваемые по делу об избиении баскетболиста Шведа в зале суда. Видео © t.me / SHOT

Братья Рамзин и Князь Амирслановы, а также их 19-летний подельник Глеб Писарев отправлены под стражу до 2 июля. На слушаниях в суде все трое свою вину отрицали, уточняет SHOT. Отец Писарева заявил, что "конфликт спровоцировала супруга" пострадавшего спортсмена: якобы он вмешался в её конфликт с Рамзином Амирслановым, после чего Юсуф (предположительно, водитель Рамзина) напал на Шведа.

Баскетболисты ЦСКА показали фото избитого Алексея Шведа

Баскетболисты ЦСКА показали фото избитого Алексея Шведа

Лайф напоминает, 1 мая на 34-летнего баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа произошло нападение около одного из столичных ресторанов. По словам его жены, хулиганы обвинили спортсмена в плохой игре. Швед получил серьёзную черепно-мозговую травму, сейчас его состояние стабилизировалось. Возбуждено уголовное дело. Трое подозреваемых задержаны, ещё один разыскивается.

Обложка ©

© t.me / SHOT

Ирина Фальке
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