КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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5 мая, 09:12

Главный подозреваемый в избиении баскетболиста Шведа мог сбежать за границу

<p>Подозреваемый по делу об избиении Алексея Шведа. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/50928" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Подозреваемый по делу об избиении Алексея Шведа. Обложка © Telegram / SHOT

Основной подозреваемый в деле об избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа мог покинуть Россию, пытаясь скрыться от уголовного преследования. Об этом пишет SHOT.

Всего в нападении участвовали четыре человека. Трое задержаны и дали показания. По их словам, решающие удары наносил 31-летний Юсуф. Сейчас полиция ищет мужчину, он, возможно, успел сбежать за границу. Задержанным грозит статья "Хулиганство с применением насилия" с максимальным наказанием до пяти лет тюрьмы. А Юсуф может попасть под статью "Причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц" и получить до 12 лет.

Баскетболисты ЦСКА показали фото избитого Алексея Шведа

Баскетболисты ЦСКА показали фото избитого Алексея Шведа

Напомним, 1 мая на 34-летнего баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа произошло нападение около одного из столичных ресторанов. По словам его жены, хулиганы обвинили спортсмена в плохой игре. Швед получил серьёзную черепно-мозговую травму, сейчас его состояние стабилизировалось. Возбуждено уголовное дело. Трое подозреваемых задержаны, ещё один разыскивается.

Татьяна Миссуми
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