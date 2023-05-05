Главный подозреваемый в избиении баскетболиста Шведа мог сбежать за границу
Подозреваемый по делу об избиении Алексея Шведа. Обложка © Telegram / SHOT
Основной подозреваемый в деле об избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа мог покинуть Россию, пытаясь скрыться от уголовного преследования. Об этом пишет SHOT.
Всего в нападении участвовали четыре человека. Трое задержаны и дали показания. По их словам, решающие удары наносил 31-летний Юсуф. Сейчас полиция ищет мужчину, он, возможно, успел сбежать за границу. Задержанным грозит статья "Хулиганство с применением насилия" с максимальным наказанием до пяти лет тюрьмы. А Юсуф может попасть под статью "Причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц" и получить до 12 лет.
Напомним, 1 мая на 34-летнего баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа произошло нападение около одного из столичных ресторанов. По словам его жены, хулиганы обвинили спортсмена в плохой игре. Швед получил серьёзную черепно-мозговую травму, сейчас его состояние стабилизировалось. Возбуждено уголовное дело. Трое подозреваемых задержаны, ещё один разыскивается.