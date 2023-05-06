Задержанный главный подозреваемый признал участие в избиении баскетболиста Шведа

Задержанный четвёртый участник нападения на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа признал, что был одним из тех, кто избивал спортсмена. Видео показало столичное управление Следственного комитета в телеграм-канале.

Мужчина 1992 года рождения был доставлен в подразделение ведомства. В ходе допроса он ответил, что знает причину задержания.

Задержание главного подозреваемого в избиении баскетболиста Алексея Шведа. Видео © t.me / Столичный СК