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6 мая, 00:50

Задержанный главный подозреваемый признал участие в избиении баскетболиста Шведа

Задержанный четвёртый участник нападения на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа признал, что был одним из тех, кто избивал спортсмена. Видео показало столичное управление Следственного комитета в телеграм-канале.

Мужчина 1992 года рождения был доставлен в подразделение ведомства. В ходе допроса он ответил, что знает причину задержания.

Задержание главного подозреваемого в избиении баскетболиста Алексея Шведа. Видео © t.me / Столичный СК

В Подмосковье задержали главного подозреваемого в избиении баскетболиста Шведа

В Подмосковье задержали главного подозреваемого в избиении баскетболиста Шведа

Ранее 5 мая суд заключил под стражу остальных фигурантов дела, задержанных ранее. Братья Рамзин и Князь Амирслановы, а также их 19-летний подельник Глеб Писарев будут находиться под арестом до 2 июля.

Напомним, 1 мая на 34-летнего баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа произошло нападение около одного из столичных ресторанов. По словам его жены, хулиганы обвинили спортсмена в плохой игре. Швед получил серьёзную черепно-мозговую травму, сейчас его состояние стабилизировалось.

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Кадр видео t.me / Столичный СК

Ольга Платонова
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