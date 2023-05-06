Задержанный главный подозреваемый признал участие в избиении баскетболиста Шведа
Задержанный четвёртый участник нападения на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа признал, что был одним из тех, кто избивал спортсмена. Видео показало столичное управление Следственного комитета в телеграм-канале.
Мужчина 1992 года рождения был доставлен в подразделение ведомства. В ходе допроса он ответил, что знает причину задержания.
Задержание главного подозреваемого в избиении баскетболиста Алексея Шведа. Видео © t.me / Столичный СК
Ранее 5 мая суд заключил под стражу остальных фигурантов дела, задержанных ранее. Братья Рамзин и Князь Амирслановы, а также их 19-летний подельник Глеб Писарев будут находиться под арестом до 2 июля.
Напомним, 1 мая на 34-летнего баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа произошло нападение около одного из столичных ресторанов. По словам его жены, хулиганы обвинили спортсмена в плохой игре. Швед получил серьёзную черепно-мозговую травму, сейчас его состояние стабилизировалось.
Кадр видео t.me / Столичный СК