Регион

Уведомления отключены

5 мая, 19:20

В Подмосковье задержали главного подозреваемого в избиении баскетболиста Шведа

<p>Подозреваемый по делу об избиении Алексея Шведа. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/50928" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Подозреваемый по делу об избиении Алексея Шведа. Обложка © Telegram / SHOT

Оперативники задержали четвёртого и главного подозреваемого в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Им оказался водитель Юсуф, который нанёс спортсмену самые тяжёлые удары, сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Его задержали в Московской области.

Суд арестовал трёх подозреваемых в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа

Суд арестовал трёх подозреваемых в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа

Напомним, нападение на 34-летнего баскетболиста Алексея Шведа произошло около одного из столичных ресторанов 1 мая. По словам его жены, хулиганы обвинили спортсмена в плохой игре. Баскетболист получил серьёзную черепно-мозговую травму, сейчас его состояние стабилизировалось. Возбуждено уголовное дело.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • баскетбол
  • Происшествия
  • Криминал
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров