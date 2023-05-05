В Подмосковье задержали главного подозреваемого в избиении баскетболиста Шведа

Оперативники задержали четвёртого и главного подозреваемого в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Им оказался водитель Юсуф, который нанёс спортсмену самые тяжёлые удары, сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Напомним, нападение на 34-летнего баскетболиста Алексея Шведа произошло около одного из столичных ресторанов 1 мая. По словам его жены, хулиганы обвинили спортсмена в плохой игре. Баскетболист получил серьёзную черепно-мозговую травму, сейчас его состояние стабилизировалось. Возбуждено уголовное дело.