Как правильно прожить 14 мая, чтобы избежать бед и привлечь удачу
Рассказываем, как правильно провести это воскресенье, что можно, а что категорически запрещается 14 мая. Следуйте нашим советам — и всё у вас будет хорошо.
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Еремей Запашник, или Еремей Запрягальник, — так в народном календаре славян называется день, который приходится на 14 мая. Христианская православная церковь, в свою очередь, вспоминает второго из четырёх великих ветхозаветных пророков — Иеремию.
Что можно делать 14 мая, в день Еремея Запашника?
Как правильно прожить день Еремея Запашника 14 мая? Фото © Freepik
Чтобы прожить этот день правильно и не навлечь на себя несчастья и неудачи, нужно соблюдать определённые правила. Рассказываем, что можно делать 14 мая.
- Можно сказать, что этот день любит трудолюбивых, поэтому 14-го следует трудиться в поте лица. Это принесёт невероятное везение во всех сферах жизни. И особенно позитивно повлияет на финансовое положение.
- Все возникающие вопросы решать желательно сразу, как только они появились.
- 14 мая следует веселиться и думать о хорошем.
- Нужно делать приятные вещи как себе, так и окружающим вас людям.
- Больше смеяться и радоваться, общаться с другими весело и непринуждённо. Считается, что тогда вам будет сопутствовать удача и благополучие.
Что нельзя делать 14 мая, в день Запрягальника?
Что запрещается делать в день Еремея Запрягальника 14 мая? Фото © Freepik
Есть и определённые ограничения, которые следует соблюдать, чтобы не пасть жертвой своих же ошибок. И вот что запрещается в день Еремея Запашника:
- Нельзя лениться и бездельничать. Считается, что, если преподобный Иеремия заметит, что кто-то пролёживает бока вместо работы, тут же пошлёт тунеядцу неудачи. Причём, согласно поверьям, мелким испугом отделаться не получится, наказание будет такое, что мало не покажется.
- Также нельзя откладывать на потом свои дела.
- Притворяться и создавать видимость работы тоже запрещается.
- Не терпит Запашник и негативных эмоций. Поэтому злиться, сердиться, возмущаться тоже запрещено.
- Не следует в этот день и грустить, тосковать и печалиться. Это ему также не по вкусу.
- Запрещается жаловаться и высказывать недовольство собственной жизнью. Нельзя рассказывать кому-то о своих проблемах.
Погодные приметы на 14 мая
Какие приметы существуют на 14 мая? Фото © Freepik / jcomp
- Солнце взошло ясно — значит, всё лето будет ясное.
- На Ерёму погоже — уборка хлеба пригожа.
- Если этот день выдастся непогожим, то следует ждать суровой и холодной зимы.
- Если еловые шишки распустились рано и довольно быстро, то не стоит медлить с посевом.
- Вечером роса — завтра ясный день.
- Собака роет землю и ест траву — к дождю.
- Стая птиц над головой пролетела — к хорошим новостям.
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