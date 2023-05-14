Как правильно прожить 14 мая, чтобы избежать бед и привлечь удачу

Еремей Запашник, или Еремей Запрягальник, — так в народном календаре славян называется день, который приходится на 14 мая. Христианская православная церковь, в свою очередь, вспоминает второго из четырёх великих ветхозаветных пророков — Иеремию.

Что можно делать 14 мая, в день Еремея Запашника?

Как правильно прожить день Еремея Запашника 14 мая? Фото © Freepik

Чтобы прожить этот день правильно и не навлечь на себя несчастья и неудачи, нужно соблюдать определённые правила. Рассказываем, что можно делать 14 мая. Можно сказать, что этот день любит трудолюбивых, поэтому 14-го следует трудиться в поте лица. Это принесёт невероятное везение во всех сферах жизни. И особенно позитивно повлияет на финансовое положение. Все возникающие вопросы решать желательно сразу, как только они появились. 14 мая следует веселиться и думать о хорошем. Нужно делать приятные вещи как себе, так и окружающим вас людям. Больше смеяться и радоваться, общаться с другими весело и непринуждённо. Считается, что тогда вам будет сопутствовать удача и благополучие.

Что нельзя делать 14 мая, в день Запрягальника?

Что запрещается делать в день Еремея Запрягальника 14 мая? Фото © Freepik

Есть и определённые ограничения, которые следует соблюдать, чтобы не пасть жертвой своих же ошибок. И вот что запрещается в день Еремея Запашника: Нельзя лениться и бездельничать. Считается, что, если преподобный Иеремия заметит, что кто-то пролёживает бока вместо работы, тут же пошлёт тунеядцу неудачи. Причём, согласно поверьям, мелким испугом отделаться не получится, наказание будет такое, что мало не покажется.

Также нельзя откладывать на потом свои дела.

Притворяться и создавать видимость работы тоже запрещается.

Не терпит Запашник и негативных эмоций. Поэтому злиться, сердиться, возмущаться тоже запрещено.

Не следует в этот день и грустить, тосковать и печалиться. Это ему также не по вкусу.

Запрещается жаловаться и высказывать недовольство собственной жизнью. Нельзя рассказывать кому-то о своих проблемах.

Погодные приметы на 14 мая

Какие приметы существуют на 14 мая? Фото © Freepik / jcomp

Солнце взошло ясно — значит, всё лето будет ясное. На Ерёму погоже — уборка хлеба пригожа. Если этот день выдастся непогожим, то следует ждать суровой и холодной зимы. Если еловые шишки распустились рано и довольно быстро, то не стоит медлить с посевом. Вечером роса — завтра ясный день. Собака роет землю и ест траву — к дождю. Стая птиц над головой пролетела — к хорошим новостям.