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14 мая, 08:00

Как правильно прожить 14 мая, чтобы избежать бед и привлечь удачу

Рассказываем, как правильно провести это воскресенье, что можно, а что категорически запрещается 14 мая. Следуйте нашим советам — и всё у вас будет хорошо.

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Еремей Запашник, или Еремей Запрягальник, — так в народном календаре славян называется день, который приходится на 14 мая. Христианская православная церковь, в свою очередь, вспоминает второго из четырёх великих ветхозаветных пророков — Иеремию.

Что можно делать 14 мая, в день Еремея Запашника?

Как правильно прожить день Еремея Запашника 14 мая? Фото © Freepik

Как правильно прожить день Еремея Запашника 14 мая? Фото © Freepik

Чтобы прожить этот день правильно и не навлечь на себя несчастья и неудачи, нужно соблюдать определённые правила. Рассказываем, что можно делать 14 мая.

  1. Можно сказать, что этот день любит трудолюбивых, поэтому 14-го следует трудиться в поте лица. Это принесёт невероятное везение во всех сферах жизни. И особенно позитивно повлияет на финансовое положение.
  2. Все возникающие вопросы решать желательно сразу, как только они появились.
  3. 14 мая следует веселиться и думать о хорошем.
  4. Нужно делать приятные вещи как себе, так и окружающим вас людям.
  5. Больше смеяться и радоваться, общаться с другими весело и непринуждённо. Считается, что тогда вам будет сопутствовать удача и благополучие.

Что нельзя делать 14 мая, в день Запрягальника?

Что запрещается делать в день Еремея Запрягальника 14 мая? Фото © Freepik

Что запрещается делать в день Еремея Запрягальника 14 мая? Фото © Freepik

Есть и определённые ограничения, которые следует соблюдать, чтобы не пасть жертвой своих же ошибок. И вот что запрещается в день Еремея Запашника:

  • Нельзя лениться и бездельничать. Считается, что, если преподобный Иеремия заметит, что кто-то пролёживает бока вместо работы, тут же пошлёт тунеядцу неудачи. Причём, согласно поверьям, мелким испугом отделаться не получится, наказание будет такое, что мало не покажется.
  • Также нельзя откладывать на потом свои дела.
  • Притворяться и создавать видимость работы тоже запрещается.
  • Не терпит Запашник и негативных эмоций. Поэтому злиться, сердиться, возмущаться тоже запрещено.
  • Не следует в этот день и грустить, тосковать и печалиться. Это ему также не по вкусу.
  • Запрещается жаловаться и высказывать недовольство собственной жизнью. Нельзя рассказывать кому-то о своих проблемах.

Погодные приметы на 14 мая

Какие приметы существуют на 14 мая? Фото © Freepik / jcomp

Какие приметы существуют на 14 мая? Фото © Freepik / jcomp

  1. Солнце взошло ясно — значит, всё лето будет ясное.
  2. На Ерёму погоже — уборка хлеба пригожа.
  3. Если этот день выдастся непогожим, то следует ждать суровой и холодной зимы.
  4. Если еловые шишки распустились рано и довольно быстро, то не стоит медлить с посевом.
  5. Вечером роса — завтра ясный день.
  6. Собака роет землю и ест траву — к дождю.
  7. Стая птиц над головой пролетела — к хорошим новостям.

Ранее Лайф делал рунический прогноз на неделю с 8 по 14 мая для всех знаков зодиака. Рунический провидец Игорь Вечерский раскрыл, кому из знаков зодиака стоит набраться терпения и просто довериться Вселенной, а кому — приложить усилия, чтобы достичь желаемого.

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Екатерина Селиванова
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