Синдром отличника: 6 советов, как сосуществовать в гармонии с привычкой, разрушающей жизнь

Синдром отличника — психологическое качество личности, с которым не так-то просто жить. Целью таких людей является нестерпимое желание получить похвалу за свои успехи и достижения. Рассказываем, что это за явление, как его определить и одержать над ним верх.

Что такое синдром отличника?

Как понять, что у вас синдром отличника? Фото © Freepik

Синдром отличника. Так называют людей, которым важно получить одобрение от человека, чьё мнение для них крайне важно и авторитетно. Если перфекционисты стремятся к идеальному результату, то "отличники" жаждут именно похвалы. Они не испытывают удовольствия ни от самой работы, ни от получившегося итога. Как правило, первые проявления появляются ещё в школе, когда ребёнок стремится быть первым в учёбе, спорте, другой деятельности не потому, что ему это нравится, а ради признания его достижений. Постепенно синдром переходит с человеком и во взрослую жизнь и может проявляться в карьере, личной жизни и даже в быту.

Каковы признаки синдрома отличника?

Страдающий этим недугом чрезвычайно сильно зависит от мнения окружающих. Склонен преувеличивать последствия от даже небольшой допущенной им ошибки. Он пытается любую поставленную перед ним задачу довести до идеала, даже если на то нет никакой необходимости. Гиперответственен, перфекционист. Не любит наблюдать за чужими успехами, ведь кажется, что в этом случае сам он провалился. Подвержен страху неудач. Не способен радоваться своим победам, получать от них удовольствие. Из физических проявлений можно назвать расфокусировку внимания, учащённое сердцебиение, дрожь.

Откуда появляется синдром отличника?

Причины появления у человека синдрома отличника. Фото © Freepik

Как и многие психологические проблемы, синдром отличника идёт из детства. Нередко причиной такого образа мышления являются попытки родителей компенсировать собственные неудачи за счёт детей. В таких случаях родственники не считаются с интересами ребёнка, а через него пытаются реализовать свои амбиции. Успехи школьников в разных сферах деятельности помогают родителям поднять собственный социальный статус.

Отсюда же вытекает и следующая причина — завышенные ожидания. Когда семья требует материального подтверждения достижений своего чада: высокие оценки, медали, грамоты и подобное. Иногда поведением "отличника" ребёнок стремится привлечь внимание отца или матери. Похвала воспринимается как проявление любви. А успех в том или ином деле — условием внимания и получения желаемого от родителей.

Заниженная самооценка тоже является причиной синдрома отличника. Из-за неё ребёнок компенсирует уже не родительскую любовь, а собственную неуверенность. Официальное общественное признание заслуг школьника повышает его самооценку, но только на время. Как же побороть синдром отличника, мешающий нормальной жизни? Вот несколько советов.

1. Поработайте над самооценкой

Да, бывает очень сложно принять себя со всеми недостатками. Но вы имеете на них полное право, как и на неудачи. Нет тех, кто никогда не ошибается. Разве от этого происходят катастрофы? Нет. Многие зависят от мнения окружающих людей, но не надо ставить его на первое место. Не другие определяют вашу жизнь, а вы сами.

2. Расставьте приоритеты правильно

Какими способами можно преодолеть синдром отличника? Фото © Freepik / lookstudio

Хорошенько проанализируйте, в каких областях своей жизни вы хотели бы снизить синдром отличника. То, что не приносит удовольствия, возможно, вам и не нужно. Конечно, есть вещи, которые делать необходимо независимо от того, нравятся они или нет. Но ведь есть и много того, где от вас не требуется идеала. Так стоит ли тратить на незначительные занятия уйму своего времени и сил? Подумайте, расставьте плюсы и минусы. И сделайте вывод.

3. Научитесь верно относиться к своим соперникам

Соперничество не всегда плохо, здоровая конкуренция бывает даже на пользу. Но вот если вы ликуете от чужих неудач, собственные воспринимаете как конец света и, наоборот, огорчаетесь чьими-то победами, а свои не приносят никакого удовольствия, это ненормально. Не надо сравнивать себя с другими. Вы — это вы. Второе место тоже призовое. А неудачи учат куда больше, чем победы. И опять же процесс должен приносить удовольствие. Если заниматься тем, что не любишь, да ещё с таким рвением, это приведёт к выгоранию.

4. Осознайте, чем именно вы хотите заниматься, и полюбите сам процесс

Как помочь победить синдром отличника ребёнку? Фото © Shutterstock

Как мы уже сказали, масса ненавистных вещей, доведённых до идеала, не принесёт никакого морального удовлетворения. И вы будете испытывать разочарование каждый раз. С таким круговоротом пора заканчивать, ничего хорошего в нём нет. Проанализируйте все сферы своей деятельности. Найдите ту, которая доставляет вам настоящее удовольствие, — не только результат, но и процесс. И направьте на него свои силы. Все остальные области не настолько для вас важны. Не надо убивать свои силы и здоровье на них. Любимым делом надо наслаждаться.

5. Осознайте, что для любви нет причины

Возможно, вам и могло показаться, что хорошее отношение семьи к вам возникло лишь на основе каких-то достижений. Но это совсем не так. Для этого чувства не нужны причины. Близкие и друзья просто рады быть с вами. А если нет, то нужны ли вам рядом такие люди?

6. Научитесь делегировать обязанности

Как справиться с синдромом отличника у взрослых? Фото © Freepik / cookie-studio

Поймите уже, что невозможно всё сделать идеально самостоятельно. Так вас надолго не хватит. Начните с мелких поручений и просьб, которые несильно влияют на итоговый результат. Привыкните к тому, что другие делают это не так, как вы. И после уже можно будет просить о помощи в более сложных вещах. Научитесь доверять людям. Не надо загонять себя. Любящая семья наверняка всегда готова протянуть вам руку.

К сожалению, иногда синдром отличника находится уже в очень острой форме и справиться самому просто невозможно. Тогда нужно обратиться за помощью к психотерапевту или психологу. Не нужно бояться помощи специалиста. Поверьте в себя и не откладывайте проблему в долгий ящик. Всем счастья!