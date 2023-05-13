10 историй от реальных людей, как им удалось перестать беспокоиться по пустякам и начать наслаждаться жизнью

Когда мы слишком много беспокоимся по пустякам, то забываем, что жизнь наполнена красотой и возможностями, которые мы можем упустить, если будем продолжать существовать в постоянном страхе. Для многих людей переход от беспокойства к наслаждению жизнью может быть трудным, но всё равно возможным. Вот 10 примеров для вдохновения.

"Я забил на всё после того, как перепробовала кучу разных вещей и потерпела неудачу. Так что лучший способ — исключить все возможные варианты, где вы хотели преуспеть", — theyusedthelamppost.

"А мне кажется, что это невозможно: взять и перестать беспокоиться из-за ерунды. Просто в один момент ты начинаешь более выборочно относиться к пустякам, по которым ты будешь переживать", — moonshinedegreaser.

10 историй о том, как люди перестали беспокоиться о мелочах и начали наслаждаться жизнью. Фото © Shutterstock

"Я восемь лет проработал в продажах… Меня теперь вообще ничего не волнует", — Gravalpea.

"Когда тебя так долго заваливают идиотскими задачами, что ты не можешь за всеми ними угнаться и, наконец, сдаёшься и говоришь: "Да пошло оно!" У меня постоянно это происходит", — OverNV.

"Для меня это было осознанное решение. Я просто устал от всего этого бреда. От политики, религии, социальных и экономических проблем, тщеславия, нарциссизма, отсутствия критического мышления и здравого смысла и т.д, и т.п… <…> Оно того не стоит. Мы строим жизнь на постоянной борьбе, а потом умираем. За что? Лучше жить в мире, наслаждаться любыми маленькими радостями, которые нам предлагают, и уходить с достоинством", — Nameles777.

Как перестать переживать по пустякам: истории "успеха". Фото © Shutterstock

"Иногда происходит так, что сама судьба вас отмудохает со всех сторон, да так сильно, что в какой-то момент становится всё равно", — Ubermike132.

"Есть два варианта. Будь несчастным ублюдком, которого никто не любит, и веди себя так, словно на самом деле ты счастлив, делая всё, не ожидая одобрения от других. Или стань лучшей версией себя, пропуская мимо ушей критику, которую будут говорить другие. Просто забить и жить себе в удовольствие — всех недоброжелателей это будет только бесить", — sketchysketchist.

"Мне мозги вправил момент, когда я был на грани жизни и смерти. Когда ты видишь, насколько быстротечна жизнь, и как всё, что ты делаешь, на самом деле не важно, — в голове как будто переключатель щёлкает", — undefined-47.

Как перестать беспокоиться о пустяках: истории реальных людей. Фото © Shutterstock

"Тяжёлая депрессия. Когда я переживала это, меня перестали беспокоить все обычные вещи и заботы, просто пустота", — 1lacroix.

"Мне просто исполнилось 40 лет.", — ejactionseat.