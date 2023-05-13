Как помочь ребёнку сформировать здоровую самооценку: советы психолога
Психолог Наумова: Чтобы у ребёнка была хорошая самооценка, его надо поддерживать
Детей необходимо одаривать теплом и поддержкой на протяжении их взросления, чтобы они выросли благополучными и самостоятельными людьми. Существует также ряд фраз, которые помогут родителям влиять на детскую самооценку, сообщила РИА "Федералпресс" психолог Наталья Наумова.
"Важно говорить ребёнку такие фразы, как "я тебя люблю", "я в тебя верю", "я тобой восхищаюсь". Обязательно напоминать ему, что он талантлив, красив и умён", — посоветовала Наумова.
По её словам, детям нужно осознавать, что их любят и ценят в семье: в этом случае они воспринимают родителей как часть себя, начинают верить в собственные силы и транслировать всему миру то, как они себя ощущают. И именно этот настрой приводит их к благополучию и успеху, резюмировала психолог.
Ранее Лайф перечислил шесть распространённых ошибок родителей, которые могут привести к серьёзным проблемам в будущем у их детей.
Freepik