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12 мая, 23:15

Как помочь ребёнку сформировать здоровую самооценку: советы психолога

Психолог Наумова: Чтобы у ребёнка была хорошая самооценка, его надо поддерживать

Детей необходимо одаривать теплом и поддержкой на протяжении их взросления, чтобы они выросли благополучными и самостоятельными людьми. Существует также ряд фраз, которые помогут родителям влиять на детскую самооценку, сообщила РИА "Федералпресс" психолог Наталья Наумова.

"Важно говорить ребёнку такие фразы, как "я тебя люблю", "я в тебя верю", "я тобой восхищаюсь". Обязательно напоминать ему, что он талантлив, красив и умён", — посоветовала Наумова.

По её словам, детям нужно осознавать, что их любят и ценят в семье: в этом случае они воспринимают родителей как часть себя, начинают верить в собственные силы и транслировать всему миру то, как они себя ощущают. И именно этот настрой приводит их к благополучию и успеху, резюмировала психолог.

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Анатолий Симоненко
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