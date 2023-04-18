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Регион
Опубликовано 18 апреля 2023, 16:28

Патриотическое воспитание школьников хотят доверить военным в отставке

Депутат Журавлёв призвал привлекать отставных военных к воспитанию школьников

К патриотическому воспитанию школьников надо привлекать не только солдат, которые вернулись из зоны спецоперации на Украине, но и отставных военных. С таким предложением выступил первый зампредседателя Комитета по обороне Государственной думы Алексей Журавлёв.

"Конечно, так и нужно действовать: привлекать отставных военных и героев спецоперации для того, чтобы [они] стали примером для молодого поколения. Отличная практика, когда о своих подвигах рассказывают те, кто их совершил", — отметил он в беседе с Ura.ru.

По словам Журавлёва, идея о введении единого патриотического воспитания молодёжи пока не принимается на законодательном уровне. Депутат отметил, что в нижнюю палату парламента вносился соответствующий проект, однако позже документ отозвали.

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ТАСС / Роман Демьяненко

Никита Осипов
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