Патриотическое воспитание школьников хотят доверить военным в отставке
Депутат Журавлёв призвал привлекать отставных военных к воспитанию школьников
К патриотическому воспитанию школьников надо привлекать не только солдат, которые вернулись из зоны спецоперации на Украине, но и отставных военных. С таким предложением выступил первый зампредседателя Комитета по обороне Государственной думы Алексей Журавлёв.
"Конечно, так и нужно действовать: привлекать отставных военных и героев спецоперации для того, чтобы [они] стали примером для молодого поколения. Отличная практика, когда о своих подвигах рассказывают те, кто их совершил", — отметил он в беседе с Ura.ru.
По словам Журавлёва, идея о введении единого патриотического воспитания молодёжи пока не принимается на законодательном уровне. Депутат отметил, что в нижнюю палату парламента вносился соответствующий проект, однако позже документ отозвали.
Ранее Лайф писал, что "Движение первых" запустило Всероссийский проект "Хранители истории". Торжественный старт состоялся в Тверской области у Ржевского мемориала советскому солдату.
ТАСС / Роман Демьяненко