"Движение первых" запустило Всероссийский проект "Хранители истории"

Российское движение детей и молодёжи запустило масштабный проект "Хранители истории". Торжественный старт состоялся в Тверской области у Ржевского мемориала советскому солдату, а его участниками стали более 500 ребят из "Движения первых". Главные направления проекта заключаются в важности изучения истории, восстановлении и облагораживании памятных мест, а также несении почётных караулов.

Председатель правления Российского движения детей и молодёжи "Движение первых" Григорий Гуров. Видео © Предоставлено Лайфу

"Тысячелетняя история России удивительна и многогранна, поэтому проект призван сохранить для будущих поколений памятные места самых разных эпох. Однако местом старта неслучайно был выбран Ржевский мемориал советскому солдату. Это место — символ героического и в то же время самого трагического периода. Современный мир столкнулся с серьёзными вызовами, которые направлены против нашей истории", — заявил председатель правления Российского движения детей и молодёжи "Движение первых" Григорий Гуров.

Почётными гостями также стали сенатор Совфеда Скаковская Людмила, начальник главного штаба ВВПОД "Юнармия", олимпийский чемпион Никита Нагорный, исполнительный директор "Волонтёров Победы" Анастасия Рябова, Герой РФ полковник Алексей Романов. Как отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, авторами проекта стали неравнодушные, искренне любящие родной край и Отечество ребята из РДДМ "Движение Первых". В ходе мероприятия они заступили на вахту почётного караула у Мемориала советскому солдату, почтили павших в боях с нацизмом минутой молчания и возложили цветы к подножию монумента.

"Время отодвигает события нашей истории всё дальше, но старшему поколению не стоит переживать за сохранение памяти, особенно о Великой Отечественной и её героях. То, что передали нам наши бабушки и дедушки, мамы и папы, мы сбережём, защитим и передадим уже нашим детям и внукам", — подчеркнула участник "Движения первых" из Ржева Елизавета Смирнова.

















Старт проекту "Хранители истории" сегодня дали первичные отделения более чем в 30 российских регионах, в том числе тех, где в годы Великой Отечественной развернулись ожесточённые сражения. Более шести тысяч неравнодушных к истории нашей страны мальчишек и девчонок вышли на масштабные субботники и встали у мемориалов и монументов в почётный караул.

















Например, в Курской области, которая в годы войны была длительное время оккупирована немецко-фашистскими захватчиками, на встречу по благоустройству памятных мест пришло более 500 ребят. В парке Победы у памятника Воинской Славы в селе Засосна Белгородской области собралось более 250 юных патриотов, а в аул Новая Адыгея в Тахтамукайском районе приехало почти 300 школьников и студентов колледжей республики.